Отца директора ФБК арестовали по уголовному делу о превышении должностных полномочий

Отца директора Фонда борьбы с коррупцией (признан иностранным агентом) Ивана Жданова — Юрия Жданова — арестовали по уголовному делу о превышении должностных полномочий. Об этом Жданов сообщил на своей странице в Facebook 29 марта.

«Отец работал на севере, в Ненецком округе в поселке Искателей, сначала был заместителем главы, последние годы дорабатывал на какой-то невысокой поселковой должности и уже с лета прошлого года как на пенсии. Дело заключается в том, что он в составе жилищной комиссии рекомендовал главе поселка выделить квартиру женщине по договору социального найма. Оказалось позже, что эта семья уже получала жилищную субсидию. Договор расторгли, квартиру администрация вернула по суду. Вот и все. Серьезно. Рекомендовал главе выделить квартиру по договору социального найма женщине. Посадили ли главу поселка — единоросса, который собственным распоряжением выделил квартиру? Нет, конечно, даже не фигурант. Искали целенаправленно что-то на отца», — написал Иван Жданов.

По словам директора ФБК, 26 марта у его отца дома в Ростове-на-Дону прошел обыск, а 27 марта состоялся суд, который определил меру пресечения в виде содержания под стражей. Жданов добавил, что у 66-летнего отца много заболеваний. Также, по его мнению, уголовное дело связано с его деятельностью в фонде.



«У меня нет никаких сомнений, что эта уголовка связана со мной и с тем, что я делаю. <…> Я не буду скрывать, для меня это самое страшное, что могло случиться», — добавил Иван Жданов.

