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Полицейские задержали мужчину, который может быть причастен к атаке с ножом в Выборге

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Полицейские задержали мужчину, который может быть причастен к нападению на покупательницу у магазина в Выборге. Ранее стало известно, что агрессор ударил 32-летнюю женщину ножом в спину.

Как сообщает 47news 17 февраля, предполагаемому злоумышленнику 43 года, он безработный. Правоохранители постучали в дверь его квартиры на проспекте Победы вскоре после инцидента — 15 февраля.

Подозреваемого поместили в камеру на двое суток, по факту происшествия было возбуждено уголовное дело. Известно, что с начала 2000-х его четыре раза привлекали к ответственности за кражи, присвоение или растрату, в последний раз он попал в поле зрения полицейских из-за покушения на приобретение и сбыт наркотиков.

Примечательно, что ранее мужчина делился с подписчиками фотографиями с татуировкой на предплечье, а также предлагал разгадать ребус из древних рун.

«Фонтанка» писала, что на выходе из магазина на Ленинградском проспекте в Выборге мужчина напал на женщину. Ее увезли в больницу с открытым ножевым ранением спины. Позже около железнодорожного вокзала неизвестный устроил потасовку с таксистом. Свидетели происшествия предположили, что это был обидчик недавно пострадавшей. Разнять драку с водителем удалось нескольким прохожим, из его руки вырвали холодное оружие.

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Комментарии (2)

nikonian
Выхдил каждый раз по УДО, сотрудничая с администрацией колоний и пытая других зк?
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