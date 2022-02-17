Полицейские задержали мужчину, который может быть причастен к атаке с ножом в Выборге

Полицейские задержали мужчину, который может быть причастен к нападению на покупательницу у магазина в Выборге. Ранее стало известно, что агрессор ударил 32-летнюю женщину ножом в спину.



Как сообщает 47news 17 февраля, предполагаемому злоумышленнику 43 года, он безработный. Правоохранители постучали в дверь его квартиры на проспекте Победы вскоре после инцидента — 15 февраля.

Подозреваемого поместили в камеру на двое суток, по факту происшествия было возбуждено уголовное дело. Известно, что с начала 2000-х его четыре раза привлекали к ответственности за кражи, присвоение или растрату, в последний раз он попал в поле зрения полицейских из-за покушения на приобретение и сбыт наркотиков.