В Выборге ищут мужчину, который напал с ножом на 32-летнюю женщину. Очевидцы предположили, что у него есть еще одна жертва

Как сообщает 47news 15 февраля, местную жительницу госпитализировали поздно вечером в воскресенье, 13 февраля. Было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

На выходе из магазина на Ленинградском проспекте в Выборге мужчина напал на 32-летнюю женщину. Пострадавшую увезли в больницу с открытым ножевым ранением спины.

Подробности происшествия приводят очевидцы в группе «Интересные события в Выборге». В комментариях к одной из записей пользовательница соцсети Елена отметила, что зашла в магазин «Пятерочка» и спустя время увидела раненую женщину, она вызвала ей скорую помощь.

Позже вблизи железнодорожного вокзала неизвестный устроил потасовку с таксистом. Свидетели события предположили, что это был обидчик недавно пострадавшей. В этот раз агрессор начал бить кулаком в стекло пассажирской двери, ему предшествовал неприятный диалог.

Водитель вышел из салона и повалил мужчину на проезжую часть. Разнять драку удалось нескольким прохожим. Судя по видеозаписи, опубликованной в социальных сетях, зачинщик конфликта находился в состоянии алкогольного опьянения. В одной руке он держал бутылку, в другой блестел нож. Несколько ударов со стороны ослабили дебошира, после чего холодное оружие у него удалось отобрать.

Затем нападавшего отпустили. Как рассказала Анастасия, заметившая его на остановке впоследствии, агрессор схватил ее за плечо и начал кричать что-то невразумительное. «Чуть куртку не порвал. Хорошо, что к этому моменту нож у него отобрали», — добавила она.

Некоторым удалось внимательно разглядеть агрессивного гражданина. Пользователь соцсети «ВКонтакте» Александр отметил, что приблизительный рост мужчины — 185–190 сантиметров. Он худощав, волосы темного цвета, был одет в темную куртку с капюшоном, из которого выглядывало немного вытянутое лицо со щетиной.