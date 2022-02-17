Российское посольство в США заявило о «раскрученном маховике антироссийской истерии»

Посольство РФ в США обратило внимание на «милитаристский угар» американских журналистов и попросило политиков придерживаться трезвых взглядов.
«Очевидно, что раскрученный в США маховик антироссийской истерии не позволяет американским коллегам смотреть на вещи объективно. Самогипноз о неизбежности российского нападения упорно продолжается», — отмечается в сообщении посольства в Facebook, опубликованном ночью 17 февраля по московскому времени.
Российские дипломаты отметили, что пресс-секретарь Госдепа США Нед Прайс во вчерашнем интервью телеканалу CNN «в очередной раз попытался уличить Россию в распространении дезинформации по ситуации на Украине», а накануне интервью СNN во время прямого репортажа из Киева, «по сути, запустил обратный отсчет мнимому вторжению, назначенному телеканалом на утро 16 февраля».
«Призываем госдепартамент не подпитывать «милитаристский угар» журналистов и сосредоточиться на действительно важных вопросах дипломатического урегулирования внутриукраинского конфликта», — подчёркивается в заявлении посольства России.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки 14 января заявила, что вторжение России на Украину может начаться между серединой января и серединой февраля. Позже в СМИ появилась дата — 16 февраля. В Москве категорически отрицали любую информацию об эскалации конфликта. Официальный представитель Госдепа Нед Прайс на брифинге 16 февраля заявил, что США никогда не называли точных сроков вторжения России на территорию Украины.