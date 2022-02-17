FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+1°C/Завтра: -1
75.01р85.31р
Олимпиада-22Что делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDГолосуй за имена катамаранов!Подарки к праздникамQR-код: что, где, когда, зачемОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

Российское посольство в США заявило о «раскрученном маховике антироссийской истерии»

6
Печать

Посольство РФ в США обратило внимание на «милитаристский угар» американских журналистов и попросило политиков придерживаться трезвых взглядов.

«Очевидно, что раскрученный в США маховик антироссийской истерии не позволяет американским коллегам смотреть на вещи объективно. Самогипноз о неизбежности российского нападения упорно продолжается», — отмечается в сообщении посольства в Facebook, опубликованном ночью 17 февраля по московскому времени.

Российские дипломаты отметили, что пресс-секретарь Госдепа США Нед Прайс во вчерашнем интервью телеканалу CNN «в очередной раз попытался уличить Россию в распространении дезинформации по ситуации на Украине», а накануне интервью СNN во время прямого репортажа из Киева, «по сути, запустил обратный отсчет мнимому вторжению, назначенному телеканалом на утро 16 февраля».

«Призываем госдепартамент не подпитывать «милитаристский угар» журналистов и сосредоточиться на действительно важных вопросах дипломатического урегулирования внутриукраинского конфликта», — подчёркивается в заявлении посольства России.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки 14 января заявила, что вторжение России на Украину может начаться между серединой января и серединой февраля. Позже в СМИ появилась дата — 16 февраля. В Москве категорически отрицали любую информацию об эскалации конфликта. Официальный представитель Госдепа Нед Прайс на брифинге 16 февраля заявил, что США никогда не называли точных сроков вторжения России на территорию Украины.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (6)

Never_Mind
Когда пропагандоны кинут клич о сплачивании вокруг Вошьдя, разбудите...
blackcatwhitecat
Как насчёт истерии - нас окружает НАТО?
Гангрена
почему в Фэйсбуке,а не поцриотично в ВКонтакте или одноклассников?)))
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний