Российское посольство в США заявило о «раскрученном маховике антироссийской истерии»

Посольство РФ в США обратило внимание на «милитаристский угар» американских журналистов и попросило политиков придерживаться трезвых взглядов.



«Очевидно, что раскрученный в США маховик антироссийской истерии не позволяет американским коллегам смотреть на вещи объективно. Самогипноз о неизбежности российского нападения упорно продолжается», — отмечается в сообщении посольства в Facebook, опубликованном ночью 17 февраля по московскому времени.



Российские дипломаты отметили, что пресс-секретарь Госдепа США Нед Прайс во вчерашнем интервью телеканалу CNN «в очередной раз попытался уличить Россию в распространении дезинформации по ситуации на Украине», а накануне интервью СNN во время прямого репортажа из Киева, «по сути, запустил обратный отсчет мнимому вторжению, назначенному телеканалом на утро 16 февраля».

