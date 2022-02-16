Финляндия повысила уровень внутренней боевой готовности

Силы обороны Финляндии повысили уровень внутренней готовности из-за ситуации с Украиной. Об этом 16 февраля заявил представитель минобороны Торсти Астрен, пишет Yle.



Петербургские соседи усиливают охрану и надзор, а также привлекают личный состав для наблюдения за оперативной обстановкой. По словам Астрена, уровень готовности Финляндии установлен на отметке «B». По этой шкале «А» — небольшая опасность, а «D» — наивысшая.

«Мы были бы в особом положении, если бы сказали, что то, что происходит там (на Украине) или в Европе, вообще не имеет никакого отношения к нашему образу жизни. Да, это (повышение уровня готовности сил) знак того, что мы следим за развитием ситуации и осознаем, какие процедуры следует использовать здесь в будущем», — объяснила председатель комитета финского парламента по обороне Илкка Канерва.