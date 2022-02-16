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Финляндия повысила уровень внутренней боевой готовности

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Силы обороны Финляндии повысили уровень внутренней готовности из-за ситуации с Украиной. Об этом 16 февраля заявил представитель минобороны Торсти Астрен, пишет Yle.

Петербургские соседи усиливают охрану и надзор, а также привлекают личный состав для наблюдения за оперативной обстановкой. По словам Астрена, уровень готовности Финляндии установлен на отметке «B». По этой шкале «А» — небольшая опасность, а «D» — наивысшая.

«Мы были бы в особом положении, если бы сказали, что то, что происходит там (на Украине) или в Европе, вообще не имеет никакого отношения к нашему образу жизни. Да, это (повышение уровня готовности сил) знак того, что мы следим за развитием ситуации и осознаем, какие процедуры следует использовать здесь в будущем», — объяснила председатель комитета финского парламента по обороне Илкка Канерва.

Пророчество о вторжении на Украину 16 февраля не сбылось. Как отреагировали на это западные СМИ — в материале «Фонтанки».

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Комментарии (13)

274263789
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Заранее Храни Вас Господь и большое человеческое спасибо.
Номер моей карты : 4279 3806 3951 2278
PROM
жители Сестрорецка уже ломанулись с вещами в глубь России?
Алик-1
В 2014 году им тоже втирали, что армада русских танков уже на границе, а сами финны достаточно наивны и легко верят что им говорит их Yle
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