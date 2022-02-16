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Депутаты Петербурга предложили женить в музеях и дворцах

Заксобрание Петербурга готовит проект федеральной инициативы, которая позволит проводить регистрации браков во дворцах и музеях. Идею 16 февраля поддержал спикер городского парламента Александр Бельский, сообщает пресс-служба Мариинского дворца.

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Законопроект, который позволит проводить выездные регистрации брака в исторических парках, во дворцах и музеях, уже зреет в недрах городского парламента. Чтобы желающие получили право расписаться в такой обстановке, необходимо скорректировать федеральное законодательство.

«В нашем городе большое количество дворцов, знаковых мест, где люди могли бы проводить церемонии бракосочетания. В целом идея интересная, но требует тщательной проработки. Для жителей это будет еще один хороший подарок. А для учреждений культуры — источник дополнительного дохода и инвестиции в инфраструктуру объектов», — приводит пресс-служба слова Бельского.

Ранее спикер Заксобрания уже высказывал надежду, что петербуржцы будут венчаться в храме Святого Николая Чудотворца, который располагается в здании Законодательного собрания. Также политик поддержал идею организации в парламенте фотосессий молодоженов и в прошлом году даже проводил экскурсию по Мариинскому дворцу для такой пары.

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Комментарии (22)

ДуремарСПб.
Бесполезные но вредные депутаты жгуууут.
Артист ритуальных услуг
Смогут не только лишь все?
Гражданкa
подтягивают теорию к практике?
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