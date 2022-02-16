Депутаты Петербурга предложили женить в музеях и дворцах

Законопроект, который позволит проводить выездные регистрации брака в исторических парках, во дворцах и музеях, уже зреет в недрах городского парламента. Чтобы желающие получили право расписаться в такой обстановке, необходимо скорректировать федеральное законодательство.



«В нашем городе большое количество дворцов, знаковых мест, где люди могли бы проводить церемонии бракосочетания. В целом идея интересная, но требует тщательной проработки. Для жителей это будет еще один хороший подарок. А для учреждений культуры — источник дополнительного дохода и инвестиции в инфраструктуру объектов», — приводит пресс-служба слова Бельского.

