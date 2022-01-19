Александр Бельский надеется, что петербуржцы будут венчаться в парламентском храме

Жителей Петербурга ждут на венчания в церкви, расположенной в здании Законодательного собрания города, — храме во имя Святого Николая Чудотворца. Надежду, что горожане будут в ней венчаться, на брифинге 19 января в Мариинском дворце выразил спикер парламента Александр Бельский.



«Что касательно вопроса в целом открытости парламента, мы уже об этом говорили: начиная от вопросов экскурсий, фотосессий молодоженов. Я уверен, что кто-то наверняка выразит желание повенчаться в нашем храме, потому что храм всё равно должен наполняться людьми. Так что здесь у нас многое в этом направлении двигается», — отметил спикер.

