Александр Бельский надеется, что петербуржцы будут венчаться в парламентском храме

Жителей Петербурга ждут на венчания в церкви, расположенной в здании Законодательного собрания города, — храме во имя Святого Николая Чудотворца. Надежду, что горожане будут в ней венчаться, на брифинге 19 января в Мариинском дворце выразил спикер парламента Александр Бельский.
«Что касательно вопроса в целом открытости парламента, мы уже об этом говорили: начиная от вопросов экскурсий, фотосессий молодоженов. Я уверен, что кто-то наверняка выразит желание повенчаться в нашем храме, потому что храм всё равно должен наполняться людьми. Так что здесь у нас многое в этом направлении двигается», — отметил спикер.
Ранее в Instagram главы парламента появились фото молодоженов, которые в сопровождении самого Бельского прогулялись по Мариинскому дворцу.
Храм в Мариинском дворце расположен выше всех парадных, жилых и служебных помещений. Он был освящен в январе 1845 года. По распоряжению великой княжны Марии Николаевны князь Григорий Гагарин сделал серию эскизов сплошной росписи всех стен на тему Ветхого и Нового заветов.
В 1918 году храм закрыли, а убранство было утрачено, настенные росписи сохранились только частично, позднее их полностью отреставрировали. С 1991 года в храме проводят службы священнослужители Казанского собора.