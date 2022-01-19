FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-1°C/Завтра: 0
76.33р87.02р
Кому нельзя прививку от ковидаКому жаловаться на гололёдОбраз жизниЗимняя сказка в КронштадтеQR-код: что, где, когда, зачемПромышленный ПетербургОбразование

Александр Бельский надеется, что петербуржцы будут венчаться в парламентском храме

8
Печать

Жителей Петербурга ждут на венчания в церкви, расположенной в здании Законодательного собрания города, — храме во имя Святого Николая Чудотворца. Надежду, что горожане будут в ней венчаться, на брифинге 19 января в Мариинском дворце выразил спикер парламента Александр Бельский.

«Что касательно вопроса в целом открытости парламента, мы уже об этом говорили: начиная от вопросов экскурсий, фотосессий молодоженов. Я уверен, что кто-то наверняка выразит желание повенчаться в нашем храме, потому что храм всё равно должен наполняться людьми. Так что здесь у нас многое в этом направлении двигается», — отметил спикер.

Ранее в Instagram главы парламента появились фото молодоженов, которые в сопровождении самого Бельского прогулялись по Мариинскому дворцу.

Храм в Мариинском дворце расположен выше всех парадных, жилых и служебных помещений. Он был освящен в январе 1845 года. По распоряжению великой княжны Марии Николаевны князь Григорий Гагарин сделал серию эскизов сплошной росписи всех стен на тему Ветхого и Нового заветов.

В 1918 году храм закрыли, а убранство было утрачено, настенные росписи сохранились только частично, позднее их полностью отреставрировали. С 1991 года в храме проводят службы священнослужители Казанского собора.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (8)

Урус-Баши
Дурью страдают. Делать нечего. Зря. Как ни стараются, в раю им не место. Для них заготовлено другое место, заметно ниже.
nos
и больше им там заняться нечем, да?
VKuser678560
а разводиться тоже туда можно подскочить???
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний