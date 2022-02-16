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МИД России: Великобритания должна доказать, что не собирается нападать на РФ

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Министерство иностранных дел России потребовало от Великобритании гарантий ненападения.

«Пусть Британия теперь докажет, что не собирается ни на кого нападать, что у нее нет таких намерений», — заявила 16 февраля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге для СМИ, который транслировал телеканал «Россия 24».

По ее словам, ситуацию вокруг Украины накаляет «англосаксонский тандем» из США и Великобритании. Она призвала главу британского МИД Лиз Трасс извиниться за распространение фейков. Захарова назвала заявления Трасс «абсурдными».

Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что Россия не угрожает странам НАТО и другим государствам.

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Комментарии (21)

shushu
кроме петросянства последнее время от нее мало информационного.
Kit.
Интересно, Гитлер перед нападением на Польшу требовал гарантий невмешательства Британии?
kоt-obormot
Если Англия не примет условия ультиматума.
- Ультиматума?
- Я выслал им ультиматум.
Кому им?
Английскому королю и членам
британского парламента.
Я предложил Англии прекратить
бессмысленную войну© Тот самый Мюнхгаузен
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