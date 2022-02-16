МИД России: Великобритания должна доказать, что не собирается нападать на РФ

Министерство иностранных дел России потребовало от Великобритании гарантий ненападения.
«Пусть Британия теперь докажет, что не собирается ни на кого нападать, что у нее нет таких намерений», — заявила 16 февраля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге для СМИ, который транслировал телеканал «Россия 24».
По ее словам, ситуацию вокруг Украины накаляет «англосаксонский тандем» из США и Великобритании. Она призвала главу британского МИД Лиз Трасс извиниться за распространение фейков. Захарова назвала заявления Трасс «абсурдными».
Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что Россия не угрожает странам НАТО и другим государствам.