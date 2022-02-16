Попова: Заболеваемость COVID-19 растёт во всех возрастных группах, кроме школьников

Заболеваемость коронавирусом продолжает расти во всех возрастных группах за исключением школьников. Об этом в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом 16 февраля сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.



«По возрастной структуре у нас растут цифры во всех возрастных группах за исключением школьников. И хочу сказать, что этот эпидпроцесс мы успешно проходим, практически не отправляя школьников на дистанционное образование», — цитирует Попову РИА Новости.

