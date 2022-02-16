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Попова: Заболеваемость COVID-19 растёт во всех возрастных группах, кроме школьников

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Заболеваемость коронавирусом продолжает расти во всех возрастных группах за исключением школьников. Об этом в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом 16 февраля сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«По возрастной структуре у нас растут цифры во всех возрастных группах за исключением школьников. И хочу сказать, что этот эпидпроцесс мы успешно проходим, практически не отправляя школьников на дистанционное образование», — цитирует Попову РИА Новости.

Главный санитарный врач России также подчеркнула, что для того, чтобы не ограничивать детей в очном образовании, применяются все возможные способы и методические инструменты.

Ранее в среду, 16 февраля, глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что прирост числа пациентов с коронавирусом в стране замедлился.

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Комментарии (11)

Q_Q
Почему растёт, а как же 100% иммунитета?
265055770
Смертность от ковида по России пока не растет. 691 человек в сутки. По госпитализациям внятной информации не нашел.
Marjut
Прекратите вакцинировать народ перестанет болеть.
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