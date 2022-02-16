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Минздрав констатирует снижение темпов прироста новых пациентов с COVID-19

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Глава Минздрава заявил, что прирост числа пациентов с коронавирусом замедлился.

«Мы, действительно, видим замедление темпов прироста новых пациентов. <...> В целом же, если посмотреть на общее количество пациентов, которое сегодня курирует система здравоохранения, оно фактически в два раза больше, чем в осенний период. Это беспрецедентно высокая нагрузка», — заявил Михаил Мурашко 16 февраля на заседании оперштаба, которое транслировал телеканал «Россия 24».

По его словам, в больницах сейчас остаются 194 тысячи человек, из которых 2,5% — на ИВЛ. Ограничения при этом помогли снизить объемы госпитализации детей.

Глава ведомства констатировал, что медпомощь требуется как заболевшим «дельтой», так и «омикроном». Мурашко призвал россиян сделать прививку, которая помогает избежать тяжелого течения болезни.

За прошедшие сутки в РФ выявили 179 284 новых случая COVID-19.

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Комментарии (2)

тов
Снижение темпов прироста отрицательного роста.
ProstoZloy
Наступило отрицательное снижение?
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