FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-1°C/Завтра: +2
76.17р86.27р
Олимпиада-22Что делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDГолосуй за имена катамаранов!Подарки к праздникамQR-код: что, где, когда, зачемОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

«Омикрон» не сдает позиции. Петербург снова на первом месте по суточной заболеваемости

За прошедшие сутки в России зафиксировали 179 284 новых случая COVID-19. Вчера их было 166 631. Это следует из опубликованных 16 февраля данных оперативного штаба.

25
Печать

Наибольший вклад в суточную статистику вносит Петербург, где за день насчитали 17 151 случай. Накануне этот показатель был 7 091, и город занимал только третью строчку по стране. Москва сегодня на втором месте по этому показателю с 11 262.

В летальную статистику за сутки попали еще 748 смертей, из которых 75 в Петербурге. За всё время вирус забрал 342 383 жизни.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (25)

265101847
Я вот теоретически сегодня должна была выйти на работу, практически я болею вовсю, тест от 9 февраля, мама, со мной проживающая, тест сдала вчера, сегодня ртвет- положительный, заболели мы одновременно, она на день раньше.Вот какого х..... говорят, что за неделю можно поправиться?
teodor
Как не сдает? С утра трубили, что сдал все позиции!))) ох уж этот злобный омикрон
VKuser2851963
всех заболевших считать самострелами по законам военного времени
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний