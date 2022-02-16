«Омикрон» не сдает позиции. Петербург снова на первом месте по суточной заболеваемости

Наибольший вклад в суточную статистику вносит Петербург, где за день насчитали 17 151 случай. Накануне этот показатель был 7 091 , и город занимал только третью строчку по стране. Москва сегодня на втором месте по этому показателю с 11 262 .



В летальную статистику за сутки попали еще 748 смертей, из которых 75 в Петербурге. За всё время вирус забрал 342 383 жизни.