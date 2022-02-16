Наибольший вклад в суточную статистику вносит Петербург, где за день насчитали
В летальную статистику за сутки попали еще 748 смертей, из которых 75 в Петербурге. За всё время вирус забрал
«Омикрон» не сдает позиции. Петербург снова на первом месте по суточной заболеваемости
За прошедшие сутки в России зафиксировали
Наибольший вклад в суточную статистику вносит Петербург, где за день насчитали
В летальную статистику за сутки попали еще 748 смертей, из которых 75 в Петербурге. За всё время вирус забрал
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