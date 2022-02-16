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В Петербурге продлили срок задержания полицейскому, обвиняемому в применении электрошокера к задержанному

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Приморский райсуд Петербурга продлил на 72 часа срок задержания для полицейского, обвиняемого в применении электрошокера к задержанному. Заседание отложили по ходатайству следователя, сообщает 16 февраля объединенная пресс-служба городских судов.

По версии следствия, Павел Марчук — замкомандира взвода патрульно-постовой службы Приморского района — и другие неустановленные полицейские издевались над задержанным, доставленным в 86-й отдел. Якобы они били его, в том числе электрошокером по разным частям тела, и у мужчины остались ушибы и ожоги.

Ранее в ГУ МВД по Петербургу заявили, что при подтверждении вины сотрудник будет уволен.

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Комментарии (7)

Slava_Rossii
Где видео избиения и издевательств?
Я должен на слово верить вышедшему из бара южанину?
Денеб
"они били его, в том числе электрошокером по разным частям тела, и у мужчины остались ушибы и ожоги." - Вот истинное лицо наших правоохранителей....
DEMOMON
Теперь им придётся доказать, что лечили задержанного от заикания. Иначе всё.
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