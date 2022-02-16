В Петербурге продлили срок задержания полицейскому, обвиняемому в применении электрошокера к задержанному

Приморский райсуд Петербурга продлил на 72 часа срок задержания для полицейского, обвиняемого в применении электрошокера к задержанному. Заседание отложили по ходатайству следователя, сообщает 16 февраля объединенная пресс-служба городских судов.
По версии следствия, Павел Марчук — замкомандира взвода патрульно-постовой службы Приморского района — и другие неустановленные полицейские издевались над задержанным, доставленным в 86-й отдел. Якобы они били его, в том числе электрошокером по разным частям тела, и у мужчины остались ушибы и ожоги.
Ранее в ГУ МВД по Петербургу заявили, что при подтверждении вины сотрудник будет уволен.