Суд арестовал петербуржца, подозреваемого в изнасиловании дочери-инвалида

Отца, подозреваемого в изнасиловании 18-летней дочери с ментальным расстройством, отправил под стражу Кировский районный суд Петербурга 16 февраля. Следственный комитет проверял информацию два дня, после чего 54-летнего мужчину задержали.



Как сообщает объединенная пресс-служба судов города, срок меры пресечения — до 13 апреля.



В правоохранительные органы 14 февраля обратилась мать девушки-инвалида. Её дочь сейчас находится на втором месяце беременности. Женщина полагает, что над ребенком надругался её бывший муж, у которого она гостила в новогодние праздники.

