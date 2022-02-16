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Суд арестовал петербуржца, подозреваемого в изнасиловании дочери-инвалида

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Отца, подозреваемого в изнасиловании 18-летней дочери с ментальным расстройством, отправил под стражу Кировский районный суд Петербурга 16 февраля. Следственный комитет проверял информацию два дня, после чего 54-летнего мужчину задержали.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов города, срок меры пресечения — до 13 апреля.

В правоохранительные органы 14 февраля обратилась мать девушки-инвалида. Её дочь сейчас находится на втором месяце беременности. Женщина полагает, что над ребенком надругался её бывший муж, у которого она гостила в новогодние праздники.

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