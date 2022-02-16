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Отца задержали после заявления об изнасиловании дочери с ментальным расстройством на юге Петербурга

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Два дня следственный комитет проверял информацию, изложенную в заявлении жительницы Петербурга об изнасиловании 18-летней дочери, и всё не мог поверить, что с ребенком, который имеет ментальные проблемы, мог так поступить отец.

Как стало известно «Фонтанке» 16 февраля, дело по статье «Изнасилование» было возбуждено 14 февраля, после того как выяснилось, что девушка-инвалид находится на втором месяце беременности. По версии матери, над её дочерью надругался её бывший муж, когда девушка проводила у него в квартире в Кировском районе Петербурга новогодние праздники.

54-летний мужчина задержан. Проводится дальнейшее расследование.

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Комментарии (13)

german_5e4d02dc5a4f9
О, всё "бывший муж" дальше можно не продолжать. 18 лет, алименты или прекращаются, или пересматриваются в связи возможной недееспособностью или инвалидностью ребенка), наверняка имущественный или денежный конфликт с бывшей женой.. все понятно. История стара как мир.
Артист ритуальных услуг
А квартирка у "насильника" большая? В престижном районе?
K_Lutsky
Интересно, а как доказать факт изнасилования?
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