Отца задержали после заявления об изнасиловании дочери с ментальным расстройством на юге Петербурга

Два дня следственный комитет проверял информацию, изложенную в заявлении жительницы Петербурга об изнасиловании 18-летней дочери, и всё не мог поверить, что с ребенком, который имеет ментальные проблемы, мог так поступить отец.



Как стало известно «Фонтанке» 16 февраля, дело по статье «Изнасилование» было возбуждено 14 февраля, после того как выяснилось, что девушка-инвалид находится на втором месяце беременности. По версии матери, над её дочерью надругался её бывший муж, когда девушка проводила у него в квартире в Кировском районе Петербурга новогодние праздники.

