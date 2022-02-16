Экс-депутат Резник потребовал от СК миллион рублей за то, что его не пустили на выборы

«Истец перенёс сильнейшее эмоциональное потрясение и глубокие нравственные страдания и острые переживания, поскольку оборвалась его длительная политическая карьера; он лишился любимой работы, являвшейся к тому же единственным источником его доходов», — говорится в исковом заявлении.

Экс-депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Максим Резник подал в суд на Следственный комитет из-за того, что ему не дали принять участие в прошедших выборах в городской парламент. В иске он отмечает, что это ему принесло моральные страдания из-за необходимости завершить политическую карьеру.

От Следственного комитета Резник хочет получить 1 миллион рублей в качестве компенсации.

Ранее «Фонтанка» писала, что следователь не разрешил Резнику летом 2021 года посетить нотариуса, чтобы выдвигаться в качестве кандидата на выборах в Законодательное собрание. Защитники Резника отмечали, что Конституционный суд РФ ранее указывал, что гражданину в таких ситуациях должна быть предоставлена возможность воспользоваться услугами нотариуса.

Сразу после выборов защите Резника удалось оспорить постановление следователя в суде. Его признали незаконным и обязали следователя пустить Резника к нотариусу.

С осени 2021 года Максима Резника судят по «наркотической» статье, по версии следствия, он приобрёл у своего родственника 18 граммов растительного наркотика. Главным аргументом стороны обвинения является видео, на котором депутат во время обыска в квартире родственника выкладывает из сумки две баночки из-под конфет, а также показания участников обыска.

Обыск в мастерской родственника Резника Ивана Дорофеева прошёл 9 марта 2021 года. Во время него в кладовке были обнаружены кусты, похожие на сырьё для наркотика. Во время визита правоохранительных органов в квартире находился депутат Резник. Первыми о причастности к делу Максима Резника сообщили СМИ, которые связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным.