А мы говорили перепарковаться. В Славянке мусор летает над машинами дамокловым мечом

С начала 2022 года за преграждение подъезда к контейнерной площадке было вынесено 50 постановлений о привлечении к ответственности с назначением штрафных санкций. В числе нарушителей числятся как физические, так и юридические лица. Штраф за такие нарушения для граждан составляет от 3 тысяч до 5 тысяч рублей; для должностных лиц — от 5 тысяч до 40 тысяч рублей; для юридических лиц — от 150 до 500 тысяч рублей.