А мы говорили перепарковаться. В Славянке мусор летает над машинами дамокловым мечом

Судя по фото, перевозчик достает из заглубленного контейнера огромный пакет с мусором и несет его с помощью крана прямо над припаркованными авто. Судя по всему, эксцессов пока не было, но возможные последствия легко представить.
Судя по распределению контрактов, это зона обслуживания ООО «Ресурс Атэ», на субподряде работает ООО «Техно-парк». В пресс-службе регионального оператора Петербурга по обращению с отходами «Фонтанке» сообщили, что это риск, на который перевозчик идет из-за того, что ему не подъехать к контейнеру.
Невский экологический оператор с начала года напоминает, что перевозчикам зачастую сложно подъехать к контейнерным площадкам из-за того, что они заблокированы припаркованными машинами. Судя по всему, не помогают даже рейды ГАТИ, которые могут заканчиваться эвакуацией автомобилей.