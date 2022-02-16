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А мы говорили перепарковаться. В Славянке мусор летает над машинами дамокловым мечом

Читатели «Фонтанки» поделились 16 февраля фотоснимками того, как мусороперевозчики разгружают по утрам контейнеры во дворах между Колпинским шоссе и Ростовской улицей. Тайная жизнь автомобилей намного опаснее, чем кажется их спящим владельцам.

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Судя по фото, перевозчик достает из заглубленного контейнера огромный пакет с мусором и несет его с помощью крана прямо над припаркованными авто. Судя по всему, эксцессов пока не было, но возможные последствия легко представить.

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Судя по распределению контрактов, это зона обслуживания ООО «Ресурс Атэ», на субподряде работает ООО «Техно-парк». В пресс-службе регионального оператора Петербурга по обращению с отходами «Фонтанке» сообщили, что это риск, на который перевозчик идет из-за того, что ему не подъехать к контейнеру.

Невский экологический оператор с начала года напоминает, что перевозчикам зачастую сложно подъехать к контейнерным площадкам из-за того, что они заблокированы припаркованными машинами. Судя по всему, не помогают даже рейды ГАТИ, которые могут заканчиваться эвакуацией автомобилей.

С начала 2022 года за преграждение подъезда к контейнерной площадке было вынесено 50 постановлений о привлечении к ответственности с назначением штрафных санкций. В числе нарушителей числятся как физические, так и юридические лица. Штраф за такие нарушения для граждан составляет от 3 тысяч до 5 тысяч рублей; для должностных лиц — от 5 тысяч до 40 тысяч рублей; для юридических лиц — от 150 до 500 тысяч рублей.

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Комментарии (1)

тов
Чем дамокловым мечом - напишите "стремительным домкратом". Это цитата.

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