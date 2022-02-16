Минфин не планирует в ближайшие годы менять НДФЛ

Министерство финансов не планирует изменения по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ). Об этом 16 февраля на брифинге сообщил журналистам глава Минфина Антон Силуанов.



«Однозначно могу сказать, что планов менять НДФЛ на ближайшие годы у Минфина нет», — цитирует его РИА Новости.



Последний раз порядок взимания НДФЛ меняли в 2020 году по инициативе президента Владимира Путина. Он предложил повысить ставку налога с 13% до 15% на доходы свыше 5 млн рублей в год. Дополнительные налоговые поступления было решено отправить в специальный государственный фонд, который занимается покупкой и распределением дорогостоящих лекарств для детей с тяжелыми заболеваниями.

