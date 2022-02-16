Минфин не планирует в ближайшие годы менять НДФЛ

Министерство финансов не планирует изменения по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ). Об этом 16 февраля на брифинге сообщил журналистам глава Минфина Антон Силуанов.
«Однозначно могу сказать, что планов менять НДФЛ на ближайшие годы у Минфина нет», — цитирует его РИА Новости.
Последний раз порядок взимания НДФЛ меняли в 2020 году по инициативе президента Владимира Путина. Он предложил повысить ставку налога с 13% до 15% на доходы свыше 5 млн рублей в год. Дополнительные налоговые поступления было решено отправить в специальный государственный фонд, который занимается покупкой и распределением дорогостоящих лекарств для детей с тяжелыми заболеваниями.
«Налог на богатых» взимается с 2021 года. Как сообщали СМИ, за первый год его действия ФНС собрала со сверхдоходов 636 млрд рублей, из которых 83 млрд рублей — доходы федерального бюджета. Именно эта сумма пойдет на лечение тяжелобольных детей.