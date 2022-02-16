Совбез: США ежегодно тратят до 5 млрд долларов на «сдерживание России»

Начиная с 2014 года власти США ежегодно тратят 4–5 миллиардов долларов на антироссийскую программу «Сдерживание агрессии в Европе». Об этом в интервью «Российской газете» 16 февраля заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Михаил Попов.
«С 2014 года Пентагон реализует антироссийскую программу «Сдерживание агрессии в Европе», на которую ежегодно из военного бюджета США расходуется 4–5 миллиардов долларов. Обратите внимание на название этой программы, в которое заложен значительный информационно-пропагандистский смысл, направленный на формирование образа "США — миротворца"», — цитирует издание представителя Совбеза.
По словам Попова, вынужденное реагирование на эти угрозы требует от России финансовых и материальных ресурсов, которые можно было бы направить на дальнейшее развитие страны.
Таким образом, считает замсекретаря Совета безопасности РФ, наличие американских войск и агрессивная политика наносят России определенный финансово-экономический ущерб.