Совбез: США ежегодно тратят до 5 млрд долларов на «сдерживание России»

Начиная с 2014 года власти США ежегодно тратят 4–5 миллиардов долларов на антироссийскую программу «Сдерживание агрессии в Европе». Об этом в интервью «Российской газете» 16 февраля заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Михаил Попов.



«С 2014 года Пентагон реализует антироссийскую программу «Сдерживание агрессии в Европе», на которую ежегодно из военного бюджета США расходуется 4–5 миллиардов долларов. Обратите внимание на название этой программы, в которое заложен значительный информационно-пропагандистский смысл, направленный на формирование образа "США — миротворца"», — цитирует издание представителя Совбеза.

