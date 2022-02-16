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Совбез: США ежегодно тратят до 5 млрд долларов на «сдерживание России»

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Начиная с 2014 года власти США ежегодно тратят 4–5 миллиардов долларов на антироссийскую программу «Сдерживание агрессии в Европе». Об этом в интервью «Российской газете» 16 февраля заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Михаил Попов.

«С 2014 года Пентагон реализует антироссийскую программу «Сдерживание агрессии в Европе», на которую ежегодно из военного бюджета США расходуется 4–5 миллиардов долларов. Обратите внимание на название этой программы, в которое заложен значительный информационно-пропагандистский смысл, направленный на формирование образа "США — миротворца"», — цитирует издание представителя Совбеза.

По словам Попова, вынужденное реагирование на эти угрозы требует от России финансовых и материальных ресурсов, которые можно было бы направить на дальнейшее развитие страны.

Таким образом, считает замсекретаря Совета безопасности РФ, наличие американских войск и агрессивная политика наносят России определенный финансово-экономический ущерб.

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Комментарии (35)

ЧижПыж
Опять редакторы Фонтанки навязывают ложные дискурсы.
"Сдерживание агрессии в Европе" в заголовке фигурирует как "сдерживание России". Типа, американцы ей не дают развиваться, и поэтому народ живет так плохо.
AndrewBarsik
Меня, как гражданина России, патриота своей Родины и налогоплательщика, интересует: "Куда тратятся миллиарды и триллионы из российского и бюджета и бюджета Санкт-Петербурга ?". Налоговая нагрузка выросла; НДС, включенный в стоимость всех товаров, повышен. Цены и тарифы на коммуналку, регулируемые государством, растут ничуть не медленнее, чем в пресловутые 90-ые. Но в отличие от 90-ых государство полностью устранилось от решения любых проблем граждан. Возможность добиться справедливости в суде стала легендой. Вместо гордых независимых судей 90-ых, в судах сидят запуганные тёти, безропотно служащие госорганам и монополистам. Мне глубоко безразлично - сколько и на что тратят США. У меня к Совбезу России один главный вопрос: "Когда погонят ворьё из власти?"
Марти МакФлай
И что, их патриоты не предлагают бабушкам раздать? Ну мексиканским или кубинским,хотя бы.
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