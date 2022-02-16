В Петербурге задержали предполагаемого рукоблуда, пристававшего к десятилетней в Приморском районе

В Петербурге задержали немолодого мужчину, который, предположительно, приставал к десятилетней школьнице на проспекте Авиаконструкторов. Это 56-летний инженер, который более 20 лет назад, в 1999 году, уже попадал в поле зрения правоохранительных органов.

Как стало известно «Фонтанке» 16 февраля, мужчину задержали два дня назад у корпуса 1 дома 20 на Комендантском проспекте. Он работает в ООО «Федеральные энергетические сети», а учился, судя по данным на странице в соцсети, в Камчатском государственном техническом университете на мореходном факультете — изучал судовые энергоустановки.