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В Петербурге задержали предполагаемого рукоблуда, пристававшего к десятилетней в Приморском районе

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В Петербурге задержали немолодого мужчину, который, предположительно, приставал к десятилетней школьнице на проспекте Авиаконструкторов. Это 56-летний инженер, который более 20 лет назад, в 1999 году, уже попадал в поле зрения правоохранительных органов.

Как стало известно «Фонтанке» 16 февраля, мужчину задержали два дня назад у корпуса 1 дома 20 на Комендантском проспекте. Он работает в ООО «Федеральные энергетические сети», а учился, судя по данным на странице в соцсети, в Камчатском государственном техническом университете на мореходном факультете — изучал судовые энергоустановки.

Мужчину поместили в изолятор временного содержания. Возбуждено дело о насильственных действиях сексуального характера в отношении лица младше 14 лет.

«Фонтанка» рассказывала, что жительница Приморского района написала в полицию заявление о рукоблуде, который приставал к ее дочке на проспекте Авиаконструкторов.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (7)

Контрабанда
Сажать рукоблудов - за разбозаривание генофонда
karbofos
Началось.

Любого можно будет посадить на основании только показаний подконтрольного органам ребенка, о якобы "домогательствах", "посягательствах", "рукоблудии", без реальных доказательств.

Сейчас обкатывают практику применения на тех, кто ранее как-то уже засветился.
SWd
Вообще всех рукоблудов не мешало бы задержать.
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