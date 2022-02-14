На севере Петербурга ищут рукоблуда, который напугал 10-летнюю школьницу

Мужчину, который приставал к девочке у школы, ищут в Приморском районе.



Заявление в полицию о немолодом мужчине, который напугал 10-летнюю дочь-школьницу, поступило накануне около половины шестого вечера от жителя Приморского района, стало известно «Фонтанке» 14 февраля.



По предварительной информации, рукоблуд на вид лет 50–60 в черной куртке и белой шапке пристал к девочке у дома 3, корпус 2, по проспекту Авиаконструкторов.



По приметам, которые запомнила девочка, составлена ориентировка и направлена во все подразделения полиции.

