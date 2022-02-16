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Посиделки двух соседей в Петербурге переросли в поножовщину. Раненый решил оправдать обидчика

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В истории о двух мужчинах, прибывших друг за другом в Мариинскую больницу с ножевыми ранениями, появились новые детали. Ранее один из пострадавших петербуржцев утверждал, что на них напал неизвестный. Выяснилось, что информация не полностью соответствует действительности: обидчика он знает в лицо.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 16 февраля, вероятный злоумышленник — 51-летний горожанин, госпитализированный 14 февраля в тяжелом состоянии. Пообщаться с ним в тот день не удалось — за него говорил 35-летний, который обратился к медикам с аналогичными травмами.

Мужчина рассказал, что ночью 13 февраля в квартиру в Орловском переулке, где он живет с другом, постучал неизвестный. В этот момент оба выпивали. Незваный гость якобы пришел с холодным оружием и ранил их, вскоре от него удалось убежать.

По данным АЖУРа, в действительности причиной происшествия стала ссора двух приятелей, во время которой старший товарищ ударил второго ножом. А тот ему ответил. В больнице последний решил приукрасить события, но почему-то не в свою пользу. Предположительно верх могли взять дружеские чувства или же природная необидчивость.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по 111-й статье УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). 51-летнего пациента задержали — в Мариинской больнице у его палаты выставили спецпост.

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Комментарии (2)

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Есть редактор у Фонтанки?
Вы текст читаете?

Какой-то треш с русским текстом, вы через гугл-переводчик его публикуете?
Или пользуете малограмотными фрилансерами?
Ну хотя бы, то, а тот можно закончить правильно.

Самое цитируемое электронное издание страны.
ДуремарСПб.
Спецпост.!!!!!Вы спрашиваете чем занимается полиция?Во !!!! Делом)))
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