Посиделки двух соседей в Петербурге переросли в поножовщину. Раненый решил оправдать обидчика

В истории о двух мужчинах, прибывших друг за другом в Мариинскую больницу с ножевыми ранениями, появились новые детали. Ранее один из пострадавших петербуржцев утверждал, что на них напал неизвестный. Выяснилось, что информация не полностью соответствует действительности: обидчика он знает в лицо.



Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 16 февраля, вероятный злоумышленник — 51-летний горожанин, госпитализированный 14 февраля в тяжелом состоянии. Пообщаться с ним в тот день не удалось — за него говорил 35-летний, который обратился к медикам с аналогичными травмами.

