Посиделки двух соседей в Петербурге переросли в поножовщину. Раненый решил оправдать обидчика

В истории о двух мужчинах, прибывших друг за другом в Мариинскую больницу с ножевыми ранениями, появились новые детали. Ранее один из пострадавших петербуржцев утверждал, что на них напал неизвестный. Выяснилось, что информация не полностью соответствует действительности: обидчика он знает в лицо.
Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 16 февраля, вероятный злоумышленник — 51-летний горожанин, госпитализированный 14 февраля в тяжелом состоянии. Пообщаться с ним в тот день не удалось — за него говорил 35-летний, который обратился к медикам с аналогичными травмами.
Мужчина рассказал, что ночью 13 февраля в квартиру в Орловском переулке, где он живет с другом, постучал неизвестный. В этот момент оба выпивали. Незваный гость якобы пришел с холодным оружием и ранил их, вскоре от него удалось убежать.
По данным АЖУРа, в действительности причиной происшествия стала ссора двух приятелей, во время которой старший товарищ ударил второго ножом. А тот ему ответил. В больнице последний решил приукрасить события, но почему-то не в свою пользу. Предположительно верх могли взять дружеские чувства или же природная необидчивость.
По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по 111-й статье УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). 51-летнего пациента задержали — в Мариинской больнице у его палаты выставили спецпост.