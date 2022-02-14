В центре Петербурга нашли двух окровавленных мужчин

С разницей в три часа в Мариинскую больницу привезли двух мужчин с ножевыми ранениями. Один из них уверял, что они соседи и стали жертвой неизвестного с ножом.



51-летнего жителя Петербурга привезли в стационар накануне около трех ночи с резаными ранами головы в тяжелом состоянии, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 14 февраля. Его подобрала скорая на пересечении улицы Жуковского и Лиговского проспекта. А в шесть утра в Мариинскую же доставили 35-летнего мужчину с ранами в живот и плечо. Он смог рассказать, что ночью 13 февраля в квартиру в Орловском переулке, в которой он проживает с другом, постучал неизвестный. В этот момент мужчины якобы выпивали. Визитер пришел с ножом и якобы нанес им эти раны, после чего от него удалось убежать.

