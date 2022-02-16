Большинство школ Калининского района вынужденно перешли на дистант

Одиннадцать школ района продолжают работать в очном режиме, остальные 42 — ведут уроки онлайн. Анонимные минеры срывают занятия в Калининском районе три дня подряд. Все здания проверяют кинологи с собаками.

«В тех школах, где успели провести проверку рано утром, школьники приступили к занятиям. Там, где проверку еще ждут, уроки отменены. Решение об отмене занятий принимают руководители учреждений. Это связано с ожиданием кинологической бригады УМВД. Каждое здание должно быть обследовано на наличие взрывных устройств», — пояснили в отделе образования администрации района.