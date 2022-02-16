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Большинство школ Калининского района вынужденно перешли на дистант

Из-за анонимных минеров школы Калининского района переходят на дистанционное обучение. Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе администрации 16 февраля.

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Одиннадцать школ района продолжают работать в очном режиме, остальные 42 — ведут уроки онлайн. Анонимные минеры срывают занятия в Калининском районе три дня подряд. Все здания проверяют кинологи с собаками.

«В тех школах, где успели провести проверку рано утром, школьники приступили к занятиям. Там, где проверку еще ждут, уроки отменены. Решение об отмене занятий принимают руководители учреждений. Это связано с ожиданием кинологической бригады УМВД. Каждое здание должно быть обследовано на наличие взрывных устройств», — пояснили в отделе образования администрации района.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (4)

266410437
Нельзя поставить около школ 42 или 84 росгвардейца для недопуска подозрительных посторонних в школу и спокойно дать детям учиться?
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