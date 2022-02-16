Анонимные «минёры» устроили день сурка для школ Калининского района

Как стало известно «Фонтанке», утром среды послание пришло на почту школы № 158 . В списке автора более 50 адресов. Среди них 159-я гимназия на проспекте Мечникова, 79-я школа на улице Брянцева, 184-я на улице Верности, рассказывают читатели.



Предупреждение прочитали до того, как дети пришли на занятия. Здания проверяют без эвакуаций, но начало уроков запаздывает.

«Третий день закрыта школа Калининского района 81. Как работать родителям, чьи дети не могут самостоятельно добираться до школы в силу возраста, а ехать около часа?» — пишет мать одного из учеников.