Анонимные «минёры» устроили день сурка для школ Калининского района

Как стало известно «Фонтанке», утром среды послание пришло на почту школы
Предупреждение прочитали до того, как дети пришли на занятия. Здания проверяют без эвакуаций, но начало уроков запаздывает.
«Третий день закрыта школа Калининского района 81. Как работать родителям, чьи дети не могут самостоятельно добираться до школы в силу возраста, а ехать около часа?» — пишет мать одного из учеников.
Анонимный «минёр» третирует школы с понедельника. В первый день в список попали также детские сады. Накануне сообщения о бомбе с обширным перечнем адресов получили суды. По данным «Фонтанки», всего «минировали» более 2,6 тысячи объектов.