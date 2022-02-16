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Анонимные «минёры» устроили день сурка для школ Калининского района

Третий день работа школ Калининского района Петербурга начинается с письма о «минировании». В родительских чатах нескольких заведений просят не торопиться на занятия 16 февраля.

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Как стало известно «Фонтанке», утром среды послание пришло на почту школы № 158. В списке автора более 50 адресов. Среди них 159-я гимназия на проспекте Мечникова, 79-я школа на улице Брянцева, 184-я на улице Верности, рассказывают читатели.

Предупреждение прочитали до того, как дети пришли на занятия. Здания проверяют без эвакуаций, но начало уроков запаздывает.

«Третий день закрыта школа Калининского района 81. Как работать родителям, чьи дети не могут самостоятельно добираться до школы в силу возраста, а ехать около часа?» — пишет мать одного из учеников.

Анонимный «минёр» третирует школы с понедельника. В первый день в список попали также детские сады. Накануне сообщения о бомбе с обширным перечнем адресов получили суды. По данным «Фонтанки», всего «минировали» более 2,6 тысячи объектов.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (7)

266410437
За что полбюджета стран уходят в МО МВД и ФСБ. Дайте детям наконец возможность спокойно учиться и поставьте Росгвардию в двери школ и с них спрашивайте минеров.
Dmitriy__1978
Школа 111 уже третий день закрыта.
VKuser49193372
А проигнорировать эти приколы боятся. Хотя никогда не было взрывов при этих "минированиях.
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