В Петербурге задержали юношу, который мог оставить предпринимателя с пулей в щеке

Полиция задержала молодого человека, который предположительно ранил в щеку петербургского бизнесмена. У него изъяли светошумовой пистолет «Пионер», гильзу и три патрона.



Как стало известно «Фонтанке» 16 февраля, подозреваемого задержали два дня назад. Это неработающий житель проспекта Королева, которому недавно исполнился 21 год. По предварительным данным, около четырех утра 12 февраля у корпуса 1 дома 8 по Новоколомяжскому проспекту он во время внезапной ссоры выстрелил в лицо предпринимателю.

