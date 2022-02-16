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В Петербурге задержали юношу, который мог оставить предпринимателя с пулей в щеке

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Полиция задержала молодого человека, который предположительно ранил в щеку петербургского бизнесмена. У него изъяли светошумовой пистолет «Пионер», гильзу и три патрона.

Как стало известно «Фонтанке» 16 февраля, подозреваемого задержали два дня назад. Это неработающий житель проспекта Королева, которому недавно исполнился 21 год. По предварительным данным, около четырех утра 12 февраля у корпуса 1 дома 8 по Новоколомяжскому проспекту он во время внезапной ссоры выстрелил в лицо предпринимателю.

Юношу поместили в изолятор временного содержания. По факту инцидента возбуждено дело о причинении тяжкого вреда здоровью.

«Фонтанка» рассказывала, как двумя днями ранее петербургский бизнесмен приехал в травмпункт с резиновой пулей в щеке. Он рассказал, что неизвестный выстрелил в него из травматического пистолета. Подробностей пострадавший привести не смог — объяснил, что был пьян.

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Комментарии (2)

Евгений Ефимов
Выстрелил резиновой пулей из свето-шумового устройства "Пионер", я верю глазам своим?
мухомор
Юноша дурак.
Применив в качестве самообороны травматический пистолет против агрессивного пьяного альфача, должен был не медленно сообщить об этом в органы внутренних дел. Лучше даже лично явиться в ближайший отдел и написать заявление на подстреленного неизвестного о нанесении побоев и объяснение по применению ОООП.
А теперь поезд ушёл. Агрессор он, да ещё и с оружием.
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