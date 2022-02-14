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Петербургский бизнесмен приехал в травмпункт с пулей в щеке

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Полиция Петербурга устанавливает обстоятельства получения ранения 43-летним индивидуальным предпринимателем в Пушкине.

Мужчина приехал в травмпункт накануне около пяти дня с инородным телом в левой скуле и травмами лица, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» 14 февраля. По словам пострадавшего, с резиновой пулей в щеке он ходил с пяти утра, когда в ходе конфликта в него выстрелил из травматического пистолета неизвестный. Точные обстоятельства произошедшего в памяти у него якобы не отложились, так как был сильно пьян.

Медики после оказания первой помощи мужчине вызвали ему скорую, которая увезла его в городскую больницу № 15.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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