Петербургский бизнесмен приехал в травмпункт с пулей в щеке

Полиция Петербурга устанавливает обстоятельства получения ранения 43-летним индивидуальным предпринимателем в Пушкине.
Мужчина приехал в травмпункт накануне около пяти дня с инородным телом в левой скуле и травмами лица, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» 14 февраля. По словам пострадавшего, с резиновой пулей в щеке он ходил с пяти утра, когда в ходе конфликта в него выстрелил из травматического пистолета неизвестный. Точные обстоятельства произошедшего в памяти у него якобы не отложились, так как был сильно пьян.
Медики после оказания первой помощи мужчине вызвали ему скорую, которая увезла его в городскую больницу № 15.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.