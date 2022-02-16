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Верховный суд отказал Пивоварову в переносе следствия в Петербург

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Обвиняемый в руководстве нежелательной организацией петербуржец Андрей Пивоваров через Верховный суд пытался оспорить свое этапирование в Краснодарский край. Безуспешно.

Об отказе суда сообщили сторонники Пивоварова 16 февраля. Дело о руководстве нежелательной организацией возбуждено и расследуется в Краснодарском крае. В его основе 34 поста в Facebook политика. Из них лишь один касается Краснодарского края, репост был опубликован помощником Пивоварова в Москве.

Пивоварова сняли с самолета в Пулково в конце мая прошлого года. Вскоре его этапировали в Краснодарский край и поместили в СИЗО. Он не успел подать документы для участия в депутатских выборах.

© Фонтанка.Ру

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