Читатели «Фонтанки» голосуют за названия для катамаранов, которые повезут пассажиров в Кронштадт в 2023 году

В течение ближайшей недели именно читатели «Фонтанки» определят названия шести судов, строительство которых начнется в марте. Первые два скоростных катамарана выйдут на линию Петербург — Кронштадт уже в 2023 году.



Еще четыре современных судна начнут курсировать в 2024–2025 годах.



Так как катамараны представляют собой единую серию, то и названия выбираются сразу в одном стиле для всех шести судов. Вариантов три: в честь фортов, руководителей стартовавших из Кронштадта кругосветных экспедиций, а также деятелей науки и искусства, которые жили и работали в Кронштадте.

