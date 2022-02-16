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Читатели «Фонтанки» голосуют за названия для катамаранов, которые повезут пассажиров в Кронштадт в 2023 году

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В течение ближайшей недели именно читатели «Фонтанки» определят названия шести судов, строительство которых начнется в марте. Первые два скоростных катамарана выйдут на линию Петербург — Кронштадт уже в 2023 году.

Еще четыре современных судна начнут курсировать в 2024–2025 годах.

Так как катамараны представляют собой единую серию, то и названия выбираются сразу в одном стиле для всех шести судов. Вариантов три: в честь фортов, руководителей стартовавших из Кронштадта кругосветных экспедиций, а также деятелей науки и искусства, которые жили и работали в Кронштадте.

Проголосовать за понравившийся вам вариант можно, перейдя по ссылке.

Напомним, что в прошлом году было возобновлено регулярное водное сообщение с Кронштадтом. Тогда от причала «Сенатская пристань» в центре Петербурга до кронштадтского «Острова фортов» и «Зимней пристани» пассажиров возили модернизированные «метеоры». Всего за летний сезон было перевезено 23 тыс. пассажиров. Ожидается, что когда на линию выйдут новые суда, пассажиропоток вырастет к 2025 году более чем до 200 тысяч человек.

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