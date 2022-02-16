«Коммерсантъ»: Правительство РФ намерено поддержать патриотические видеоигры налогом на иностранные

Министерство цифрового развития работает над вопросом дополнительного налога для зарубежных дистрибьюторов видеоигр. Так в российском правительстве рассчитывают поддержать отечественных разработчиков.
О подготовке бизнес-модели пишет «Коммерсантъ» 16 февраля. Вероятно, может быть создан фонд поддержки патриотических видеоигр, в которых будут популяризировать русскую историю и культуру. Деньги в фонд могут быть собраны за счет дополнительного налога на зарубежные площадки дистрибуции, такие как Steam, PlayStation Store, Epic Games Store. Их могут обязать платить до пяти процентов от оборота на российском рынке. Вероятная сумма сборов — до 10 млрд рублей в год.
Инициатива обсуждается министерством и правительством, сейчас проект на стадии межведомственного согласования и проработки.