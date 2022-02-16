FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+1°C/Завтра: +2
76.17р86.27р
Олимпиада-22Что делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDГолосуй за имена катамаранов!Подарки к праздникамQR-код: что, где, когда, зачемОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

«Коммерсантъ»: Правительство РФ намерено поддержать патриотические видеоигры налогом на иностранные

16
Печать

Министерство цифрового развития работает над вопросом дополнительного налога для зарубежных дистрибьюторов видеоигр. Так в российском правительстве рассчитывают поддержать отечественных разработчиков.

О подготовке бизнес-модели пишет «Коммерсантъ» 16 февраля. Вероятно, может быть создан фонд поддержки патриотических видеоигр, в которых будут популяризировать русскую историю и культуру. Деньги в фонд могут быть собраны за счет дополнительного налога на зарубежные площадки дистрибуции, такие как Steam, PlayStation Store, Epic Games Store. Их могут обязать платить до пяти процентов от оборота на российском рынке. Вероятная сумма сборов — до 10 млрд рублей в год.

Инициатива обсуждается министерством и правительством, сейчас проект на стадии межведомственного согласования и проработки.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (16)

karbofos
"Бабло кончается, а перспектив - никаких!"
к/ф "Жмурки"

Китайские кредитодатели больше не дают денег на строительство трубопроводов, западные уже давно не дают, а в стране разруха.
SWd
Этот россиянин заплатит за все.
bazafaka
— Товарищи! — продолжал Остап. — Нужна немедленная помощь! Мы должны вырвать детей из цепких лап улицы, и мы вырвем их оттуда! Поможем детям! Будем помнить, что дети — цветы жизни. Я приглашаю вас сейчас же сделать свои взносы и помочь детям. Только детям, и никому другому. Вы меня понимаете?

Остап вынул из бокового кармана удостоверение и квитанционную книжку.

— Попрошу делать взносы. Ипполит Матвеевич подтвердит мои полномочия.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний