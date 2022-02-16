Байден заявил, что у США нет планов размещать ракеты на Украине, но страны сами вольны выбирать альянсы

Президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты не поступятся своим основным принципом, согласно которому страны сами вольны выбирать себе альянсы, но планов по размещению американских ракет на территории Украины нет. Трансляция обращения американского лидера велась на канале Белого дома в YouTube 15 февраля.
«Страны имеют право на суверенитет и территориальную целостность, они вольны устанавливать свой курс и выбирать тех, с кем ассоциироваться», — сказал Байден.
Глава Белого дома отметил, что несмотря на то, что Соединенные Штаты готовы к дипломатическому взаимодействию с Москвой, они также готовы и к решительному ответу на возможную агрессию против Украины.
Кроме того, отметил американский лидер, власти США приветствовали бы возвращение российских военных после учений в места постоянной дислокации, но Вашингтон пока не может подтвердить данную информацию.
«Российские власти публично заявили о готовности продолжать дипломатию. Я согласен. Нужно дать дипломатии все шансы на успех», — сказал он.
Байден резюмировал, что США готовы ответить на возможные атаки со стороны России, в том числе хакерские, однако Вашингтон не стремится к конфронтации с Москвой. При этом он отметил, что новые возможные санкции будут касаться сфер экспортного контроля, включая остановку «Северного потока -2», а также финансов, но это может негативно сказаться на самих Соединенных Штатах и привести к росту цен на топливо.
В этом же выступлении американский лидер обратился к гражданам России.