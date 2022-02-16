Байден заявил, что у США нет планов размещать ракеты на Украине, но страны сами вольны выбирать альянсы

Президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты не поступятся своим основным принципом, согласно которому страны сами вольны выбирать себе альянсы, но планов по размещению американских ракет на территории Украины нет. Трансляция обращения американского лидера велась на канале Белого дома в YouTube 15 февраля.

«Страны имеют право на суверенитет и территориальную целостность, они вольны устанавливать свой курс и выбирать тех, с кем ассоциироваться», — сказал Байден.

Глава Белого дома отметил, что несмотря на то, что Соединенные Штаты готовы к дипломатическому взаимодействию с Москвой, они также готовы и к решительному ответу на возможную агрессию против Украины.