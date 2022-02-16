Байден обратился к гражданам России: Вы не враги нам

Президент США Джо Байден выступил с новым заявлением по ситуации вокруг Украины, в котором обратился и к гражданам России. Трансляция велась на канале Белого дома в YouTube 15 февраля.



Американский лидер отметил, что США не будут отправлять свои войска в Украину или размещать там ракеты, но будут защищать союзников по НАТО в рамках коллективной обороны.



«Наши действия не направлены против граждан России. Мы не намерены дестабилизировать Россию. Обращаюсь к гражданам России: вы не враги нам. И я не верю, что кто-либо хочет кровавой и разрушительной войны против Украины, страны, с которой у вас такие тесные связи, общая история и культура», — заявил глава Белого дома.