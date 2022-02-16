FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
0°C/Завтра: +1
76.17р86.27р
Олимпиада-22Что делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDГолосуй за имена катамаранов!Подарки к праздникамQR-код: что, где, когда, зачемОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

Байден обратился к гражданам России: Вы не враги нам

27
Печать

Президент США Джо Байден выступил с новым заявлением по ситуации вокруг Украины, в котором обратился и к гражданам России. Трансляция велась на канале Белого дома в YouTube 15 февраля.

Американский лидер отметил, что США не будут отправлять свои войска в Украину или размещать там ракеты, но будут защищать союзников по НАТО в рамках коллективной обороны.

«Наши действия не направлены против граждан России. Мы не намерены дестабилизировать Россию. Обращаюсь к гражданам России: вы не враги нам. И я не верю, что кто-либо хочет кровавой и разрушительной войны против Украины, страны, с которой у вас такие тесные связи, общая история и культура», — заявил глава Белого дома.

Он отметил, что 77 лет назад «наши народы сражались бок о бок, чтобы положить конец самой страшной войне в истории». При этом подчеркнув, что во Второй мировой войне США участвовали по необходимости, однако в новом возможном военном конфликте его страна будет участвовать по собственному выбору.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (27)

Hutu
"Сонный Джо" - миротворец.....Но второго срока ему всё равно не видать, как своих ушей.....
nuga
Что за спектакль они тут разыгрывают,прямо Гитлер,одна методичка.Путин отвел войска,а Украина вдруг начала просить помощь на ЧС -лодки,костюмы химзащиты,перчатки и прочее.Решили провокацию устроить под заклинанья лысого Байдена?
AlBerkut
А сцать по подъездам он больше не будет?
И ямы в асфальте долбать, сосули развешивать тоже не будет? Точно? 😉
😂😂😂
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний