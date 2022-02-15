На шоссе под Шушарами второй день бродит неприкаянный бычок

Судьбой одинокого быка, который не первый день пасется на пересечении Витебского проспекта и Петербургского шоссе, озабочены жители Пушкинского района Петербурга. Очевидцы и комментаторы задаются вопросом — кто выпустил животное на снег и почему не забирает обратно. Фото парнокопытного 15 февраля появилось сразу в нескольких пабликах.
Судя по тому, что бычка второй день замечают в одном и том же месте, напрашивается вывод о том, что он все же не потерялся и держится дома. Вероятно, домашнее животное обитает в одном из хлевов частного сектора. Комментаторы, однако, уверены, что бык сбежал из-под ножа по пути на бойню. «Кто пасется на лугу? Заготовка для рагу», — по-черному шутят пользователи соцсетей.