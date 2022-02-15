Более 380 проектов будут бороться за Национальную премию социально значимого интернет-контента

В финал выйдут по три проекта в каждой номинации: лучшие проекты, спецноминации и тематические номинации. Бороться за победу будут художественные фильмы, сериалы, документальные фильмы, короткометражные фильмы, заявлен и сверхкороткий контент до трех минут, лучшие подкасты, лучшие блоги, лучший журналистский контент — всего 383 проекта.

Финалистов первой Национальной премии за создание социально значимого контента в Сети объявят в Москве 3 марта. В шорт-лист войдет чуть более 60 работ, сообщил 15 февраля на пресс-конференции в ТАСС директор Института развития интернета (ИРИ) Алексей Гореславский.

«Причем это не такой простой контент, не то, что мы видим в топах. Это импакт-контент — тот, что действует, влияет на нас, делает нас лучше. И его не так просто найти. Позитивный контент делать тяжело, а популярный позитив — еще сложнее: с негативом работать гораздо проще», — цитирует Гореславского РИА Новости.



Выдвигали проекты на премию порядка ста организаций, среди которых СМИ, телеканалы, блогерские агентства и медиахолдинги. Победители получат от 500 тысяч до 1 миллиона рублей. Общий призовой фонд премии — 18 миллионов рублей.



По словам директора ИРИ, премия создавалась для того, чтобы поощрить и продвинуть производителей и создателей социально значимого контента.

