Петербуржец, из-за которого дорожному полицейскому пришлось примотать к руке гранату, вышел на свободу

Суд в Петербурге приговорил к условному сроку Юрия Власова, который пьяным за рулем угрожал дорожной полиции гранатой. Его спасли характеристики.

О приговоре 15 февраля сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. Власов в конце декабря не захотел повиниться за пьяную езду и ДТП на проспекте Просвещения. Когда с ним пытался общаться инспектор ДПС, Власов достал гранату и сорвал чеку.

Инспектор, как писала «Фонтанка», не знал что это макет, молниеносно выхватил у Власова боеприпас и примотал гранату к руке изолентой.