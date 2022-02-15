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Петербуржец, из-за которого дорожному полицейскому пришлось примотать к руке гранату, вышел на свободу

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Суд в Петербурге приговорил к условному сроку Юрия Власова, который пьяным за рулем угрожал дорожной полиции гранатой. Его спасли характеристики.

О приговоре 15 февраля сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. Власов в конце декабря не захотел повиниться за пьяную езду и ДТП на проспекте Просвещения. Когда с ним пытался общаться инспектор ДПС, Власов достал гранату и сорвал чеку.

Инспектор, как писала «Фонтанка», не знал что это макет, молниеносно выхватил у Власова боеприпас и примотал гранату к руке изолентой.

Власова за применение неопасного насилия приговорили к году условно. О нем хорошо отзываются на работе и дома, он заботится о больной жене. Почти три месяца осужденный провел в СИЗО. Его выпустили в зале суда.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (3)

shushu
и он далее поедет в пьяном виде заботиться о больной жене с гранатою в кармане
MidNightWoodpecker
Пьяный с гранатой? да ну, ерунда какая, мелочь. Вот если бы трезвый, да с пластиковым стаканчиком, тогда реальный срок, а тут можно и условку.
Ro_Bot
скоро подобным подонкам из зала суда будут. S-класс подавать чтобы до дома довести.
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