Путин: Происходящее сейчас на Донбассе — геноцид

Президент России после встречи с немецким канцлером Олафом Шольцом заявил, что не хочет войны.
«По нашим оценкам, то, что происходит на Донбассе сегодня, это и есть геноцид», — заявил 15 февраля Владимир Путин на пресс-конференции, которую транслировал телеканал «Россия 24».
По его словам, большинство россиян поддерживают жителей Донбасса. Глава государства выразил надежду, что ситуация в регионе «коренным образом изменится».
Президент заверил, что Россия не хочет войны. Путин призвал западные страны оказать влияние на Киев, чтобы разрешить ситуацию.
Депутаты Госдумы РФ поддержали направление президенту Владимиру Путину обращения о признании ДНР и ЛНР.