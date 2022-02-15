Путин: Происходящее сейчас на Донбассе — геноцид

Президент России после встречи с немецким канцлером Олафом Шольцом заявил, что не хочет войны.

«По нашим оценкам, то, что происходит на Донбассе сегодня, это и есть геноцид», — заявил 15 февраля Владимир Путин на пресс-конференции, которую транслировал телеканал «Россия 24».

По его словам, большинство россиян поддерживают жителей Донбасса. Глава государства выразил надежду, что ситуация в регионе «коренным образом изменится».

Президент заверил, что Россия не хочет войны. Путин призвал западные страны оказать влияние на Киев, чтобы разрешить ситуацию.