Два десятка жизней за месяц унесли ДТП со «встречкой» в Ленобласти

В январе текущего года на территории Ленинградской области произошло 57 ДТП, связанных с выездом водителей на встречную полосу, сообщает 15 февраля пресс-служба УГИБДД по Петербургу и Ленобласти. В этих авариях погиб 21 человек и 98 человек получили травмы различной степени тяжести.
Всего, согласно статистике, публикуемой в паблике ГИБДД, с 30 декабря 2021 года по 31 января 2022 года включительно в Ленобласти произошло 133 ДТП с пострадавшими. В них погиб 31 человек и 189 были ранены. В январе 2021 года, по данным ведомства, в регионе произошло 185 серьезных аварий, которые унесли 27 жизней, и 231 человек получил в них травмы.
Для стабилизации дорожно-транспортной обстановки и профилактики ДТП, связанных с выездом на «встречку», с 14 по 20 февраля сотрудники ГИБДД проведут профилактическое мероприятие «Встречная полоса» на территории Бокситогорского, Всеволожского, Гатчинского, Кингисеппского, Кировского, Ломоносовского, Лужского, Тосненского и Сосновоборского районов Ленобласти.