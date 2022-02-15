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Два десятка жизней за месяц унесли ДТП со «встречкой» в Ленобласти

ГИБДД на неделе будет ловить выезжающих на «встречку» в Ленобласти. В ДТП из-за этого нарушения только за первый месяц 2022 года погибли более двух десятков человек — это больше половины от общего числа жертв дорожных аварий в регионе.

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В январе текущего года на территории Ленинградской области произошло 57 ДТП, связанных с выездом водителей на встречную полосу, сообщает 15 февраля пресс-служба УГИБДД по Петербургу и Ленобласти. В этих авариях погиб 21 человек и 98 человек получили травмы различной степени тяжести.

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Всего, согласно статистике, публикуемой в паблике ГИБДД, с 30 декабря 2021 года по 31 января 2022 года включительно в Ленобласти произошло 133 ДТП с пострадавшими. В них погиб 31 человек и 189 были ранены. В январе 2021 года, по данным ведомства, в регионе произошло 185 серьезных аварий, которые унесли 27 жизней, и 231 человек получил в них травмы.

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Для стабилизации дорожно-транспортной обстановки и профилактики ДТП, связанных с выездом на «встречку», с 14 по 20 февраля сотрудники ГИБДД проведут профилактическое мероприятие «Встречная полоса» на территории Бокситогорского, Всеволожского, Гатчинского, Кингисеппского, Кировского, Ломоносовского, Лужского, Тосненского и Сосновоборского районов Ленобласти.

Фото: Управление ГИБДД по г.СПб и ЛО
Фото: Управление ГИБДД по г.СПб и ЛО
Фото: Управление ГИБДД по г.СПб и ЛО

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Комментарии (5)

AlBerkut
С 14 по 20 будет рейд против баранов за рулём?
И, что, баранов на дороге типа меньше станет? Ну поймают 5-10-20-100 винторогих, дальше что? Ну выпишет им суд по 5КРуб штрафа, ну может кого и лишат на 4-6 мес, и, что, типа поможет?
Ах да, изображение бурной деятельности важнее самой деятельности...
Slava_Rossii
В 21 веке пора иметь четырехполосные дороги с разделительной по центру, а не рисовать сплошную на двухполоске брежневских времён.
Китай вон уже всю страну автобанами покрыл, а у нас до сих пор колея на дорогах.
Гриб
Особенно характерна третье фото.Это дорога , с позволения сказать?
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