Два десятка жизней за месяц унесли ДТП со «встречкой» в Ленобласти

С 14 по 20 будет рейд против баранов за рулём?

И, что, баранов на дороге типа меньше станет? Ну поймают 5-10-20-100 винторогих, дальше что? Ну выпишет им суд по 5КРуб штрафа, ну может кого и лишат на 4-6 мес, и, что, типа поможет?

Ах да, изображение бурной деятельности важнее самой деятельности...