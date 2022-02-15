Петербургские полицейские нашли пропавшую студентку из США

Переставшую выходить на связь студентку СПбГУ удалось найти при помощи полицейских. Гражданке США ничего не угрожает.

Как сообщил заместитель ректора по безопасности СПбГУ Дмитрий Грязнов 15 февраля, пропавшая студентка находилась у знакомого. «Угрозы жизни и здоровью К. К. Уэллс не зафиксировано. В настоящее время правоохранительными органами выясняются обстоятельства произошедшего», — добавил Грязнов.

Девушка приехала из США в Петербург, чтобы изучать русский язык. Она заключила договор на обучение в СПбГУ и с 7 февраля перестала выходить на связь.