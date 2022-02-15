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Петербургские полицейские нашли пропавшую студентку из США

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Переставшую выходить на связь студентку СПбГУ удалось найти при помощи полицейских. Гражданке США ничего не угрожает.

Как сообщил заместитель ректора по безопасности СПбГУ Дмитрий Грязнов 15 февраля, пропавшая студентка находилась у знакомого. «Угрозы жизни и здоровью К. К. Уэллс не зафиксировано. В настоящее время правоохранительными органами выясняются обстоятельства произошедшего», — добавил Грязнов.

Девушка приехала из США в Петербург, чтобы изучать русский язык. Она заключила договор на обучение в СПбГУ и с 7 февраля перестала выходить на связь.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (7)

DEMOMON
Притон дело такое...))
baddancer
Дело-то молодое, житейское.
265984735
День Святого Валентина начался досрочно.
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