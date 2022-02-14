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В Петербурге разыскивают студентку из США. Девушка неделю не выходит на связь

Студентка СПбГУ, приехавшая из США изучать русский язык, перестала выходить на связь. Вуз обратился в полицию.

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Как сообщил в понедельник, 14 февраля, заместитель ректора по безопасности СПбГУ Дмитрий Грязнов, гражданка США Уэллс К. К. приехала в Петербург 28 января. 3 февраля девушка заключила договор на обучение в СПбГУ по программе «Русский язык как иностранный. Основной курс».

С 7 февраля связь со студенткой пропала. «Сотрудниками СПбГУ были предприняты неоднократные попытки связаться с гражданкой Уэллс К. К. и установить ее местонахождение, которые не увенчались успехом», — уточнили в вузе.

Местонахождение девушки до сих пор не установлено. Представители СПбГУ обратились за помощью в полицию.

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Комментарии (14)

AlBerkut
СПбГУ? Пропала? НЕ-ДО-КА-ЗА-НО!
СКРЫВАЮТ!!!
Ну и таки по ходу вариант, что занялась углублённым изучением русского языка и студенческих традиций, осваивает слова 'вписка', 'групповушка', творчество Шнура таки основной😉😎
Не надо отвлекать😂
Mr. Ricko
Хот бы фотографию девушки к статье прикрепили. А так толку мало.
zelf
Надеюсь, где-то изучает язык в тесной связи с первоисточником.
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