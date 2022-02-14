В Петербурге разыскивают студентку из США. Девушка неделю не выходит на связь

Как сообщил в понедельник, 14 февраля, заместитель ректора по безопасности СПбГУ Дмитрий Грязнов, гражданка США Уэллс К. К. приехала в Петербург 28 января. 3 февраля девушка заключила договор на обучение в СПбГУ по программе «Русский язык как иностранный. Основной курс».

С 7 февраля связь со студенткой пропала. «Сотрудниками СПбГУ были предприняты неоднократные попытки связаться с гражданкой Уэллс К. К. и установить ее местонахождение, которые не увенчались успехом», — уточнили в вузе.

Местонахождение девушки до сих пор не установлено. Представители СПбГУ обратились за помощью в полицию.