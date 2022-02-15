Спасибо, что живая. Пострадавшую от наледи на Садовой петербурженку выписали из больницы

Женщину, на которую в районе Гостиного двора упала сосулька, отправили лечиться домой. У неё на голове восемь швов.
О своём самочувствии «Фонтанке» 15 февраля рассказала Татьяна Шишолина. Накануне вечером ей на голову упала наледь с крыши дома 24/1 на Садовой улице. В Мариинской больнице поставили диагноз - черепно-мозговая травма - и наложили восемь швов. Сейчас Татьяна дома, ее жизни и здоровью ничего не угрожает.
Оперативную помощь после спикировавшей сосульки 69-летней женщине оказали прохожие. Они же вызвали скорую.
- Сначала мы услышали сильный грохот. Подумали даже, что случилась авария. Но, обернувшись, увидели лежащую на земле женщину в окружении ледяных осколков. Мы попытались остановить кровотечение и дождались скорую, - рассказала «Фонтанке» одна из очевидцев Наталья.
По факту падения наледи Следственный комитет проводит проверку. Чиновники Центрального района говорят, что ответственных за уборку кровли (а это жилой дом с ТСЖ) ждут протоколы об административном правонарушении.
Сама же Татьяна Шишолина затевать гражданское судопроизводство не намерена. Считает, что зря потратит время. Осталась жива - и на том спасибо, рассуждает она.