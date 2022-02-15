Спасибо, что живая. Пострадавшую от наледи на Садовой петербурженку выписали из больницы

Женщину, на которую в районе Гостиного двора упала сосулька, отправили лечиться домой. У неё на голове восемь швов.

О своём самочувствии «Фонтанке» 15 февраля рассказала Татьяна Шишолина. Накануне вечером ей на голову упала наледь с крыши дома 24/1 на Садовой улице. В Мариинской больнице поставили диагноз - черепно-мозговая травма - и наложили восемь швов. Сейчас Татьяна дома, ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

Оперативную помощь после спикировавшей сосульки 69-летней женщине оказали прохожие. Они же вызвали скорую.