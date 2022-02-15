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Спасибо, что живая. Пострадавшую от наледи на Садовой петербурженку выписали из больницы

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Женщину, на которую в районе Гостиного двора упала сосулька, отправили лечиться домой. У неё на голове восемь швов.

О своём самочувствии «Фонтанке» 15 февраля рассказала Татьяна Шишолина. Накануне вечером ей на голову упала наледь с крыши дома 24/1 на Садовой улице. В Мариинской больнице поставили диагноз - черепно-мозговая травма - и наложили восемь швов. Сейчас Татьяна дома, ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

Оперативную помощь после спикировавшей сосульки 69-летней женщине оказали прохожие. Они же вызвали скорую.

- Сначала мы услышали сильный грохот. Подумали даже, что случилась авария. Но, обернувшись, увидели лежащую на земле женщину в окружении ледяных осколков. Мы попытались остановить кровотечение и дождались скорую, - рассказала «Фонтанке» одна из очевидцев Наталья.

По факту падения наледи Следственный комитет проводит проверку. Чиновники Центрального района говорят, что ответственных за уборку кровли (а это жилой дом с ТСЖ) ждут протоколы об административном правонарушении.

Сама же Татьяна Шишолина затевать гражданское судопроизводство не намерена. Считает, что зря потратит время. Осталась жива - и на том спасибо, рассуждает она.

© Фонтанка.Ру

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