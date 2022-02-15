Песков: Россия небезучастна к судьбе Донбасса, но Москва остается приверженной Минским соглашениям

Российское общество небезучастно к судьбе Донбасса, но Москва остается приверженной Минским соглашениям. Об этом 15 февраля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, добавив, что никаких официальных решений о возможности признания Россией Луганской и Донецкой народных республик не принималось.



«То, что этот вопрос в общественном мнении весьма актуален, это ни для кого не секрет. Люди наши очень болезненно реагируют на то, что происходит на Донбассе, и все радеют за тех людей, которые живут на Донбассе на фоне той напряженности, которая происходит вокруг. Никто не остается безучастным к судьбе донбассцев, и это та атмосфера, которая есть в общественном мнении», — ответил он (цитата по ТАСС).

