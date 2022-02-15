FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+1°C/Завтра: 0
76.58р86.85р
Олимпиада-22Что делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDГолосуй за имена катамаранов!Подарки к праздникамQR-код: что, где, когда, зачемОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

Песков: Россия небезучастна к судьбе Донбасса, но Москва остается приверженной Минским соглашениям

2
Печать

Российское общество небезучастно к судьбе Донбасса, но Москва остается приверженной Минским соглашениям. Об этом 15 февраля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, добавив, что никаких официальных решений о возможности признания Россией Луганской и Донецкой народных республик не принималось.

«То, что этот вопрос в общественном мнении весьма актуален, это ни для кого не секрет. Люди наши очень болезненно реагируют на то, что происходит на Донбассе, и все радеют за тех людей, которые живут на Донбассе на фоне той напряженности, которая происходит вокруг. Никто не остается безучастным к судьбе донбассцев, и это та атмосфера, которая есть в общественном мнении», — ответил он (цитата по ТАСС).

Также Песков подчеркнул, что Россия — «сторонница того, чтобы как можно быстрее весь минский план действий был воплощен в жизнь».

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

RMN
А признавать кто будет? Аааа?
267081996
Пока СП2 не запустили, будем только сочуйствовать Донбассу
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний