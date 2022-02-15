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О допинге и слезах ребенка

Нас выкинули из олимпийского движения не за допинг, а за оправдание допинга.

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Триметазидин был включен в список ВАДА в начале двухтысячных, когда он стал регулярно появляться в пробах у нас и у китайцев. Никто тогда не возмущался и не писал эмоциональных комментов про то, что это атака на Россию. Никаких доказательств влияния этого лекарства на результаты тогда не было и сейчас нет.

Триметазидин, теоретически, переключает метаболизм клетки с жиров на углеводы, уменьшая потребность в кислороде. Применялся при сердечных проблемах, чтобы помочь клеткам при ишемии. Медики тоже не нашли ничего особо эффективного в нем, зато нашли побочки в виде дрожания рук. В США препарат не зарегистрирован, в России не разрешен для назначения детям.

На триметазидине первой из больших спортсменов попалась американская пловчиха. Вы думаете, люди, которые сейчас оправдывают допинг, тогда, в 2018, возмущались ее отстранением? Может быть, они обсуждали фармакологические эффекты?

Допингом является то, что включено в список ВАДА. Это необходимое и достаточное условие. Можно и нужно ломать копья и обсуждать действия препарата до публикации новой версии списка. Но после публикации нужно признать любое употребление триметазидина преступлением и начать расследование.

У американки источником триметазидина стали витамины. Как опытная спортсменка она одну баночку съела, а другую, запечатанную, положила в ящичек на всякий случай. Оправдали? Нет. Но вместо 4 лет дисквалифицировали на шесть месяцев.

Изобретатель LSD прожил счастливую жизнь и с улыбкой умер в 102 года. По сравнению с табаком и алкоголем — это слезы ребенка. Но если у вас найдут 0,005 грамма LSD, то обвинят в хранении наркотиков в крупном размере и посадят на 10 лет, если повезет — то на 3. У вас появится время для рассуждений о том, что количества были следовые, эффекты не выражены. А знаете, почему вас посадят? Потому, что LSD внесен в перечень, утвержденный постановлением правительства. И это единственная причина.

Сейчас на билбордах, на государственном телевидении, в аккаунтах должностных лиц я вижу оправдание применения запрещенных препаратов. Аргумента три: а чё такого, он не помогает, у норвежцев хуже.

Триметазидин включен в список, препарат найден в крови спортсмена, найден российским агентством.

У девочки нашей есть врачи, повара, тренеры. Нужно найти и наказать виноватых, а не оправдывать допинг.

Чем громче спортивные и государственные деятели оправдывают допинг, тем дальше мы от выступлений на олимпиадах под нашим флагом.

Юрий Строфилов, основатель S10.run, марафонец

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Комментарии (8)

261933551
Во-первых каждый случай рассматривается отдельно. Было и не однажды оправдание по фантастическим доводам. Бывали и случайности.
Во-вторых мы вообще не знаем о деталях.
Тут может быть много деталей, о которых пока не сообщается.
Поэтому говорить, что "полностью оправдать" или "навсегда отстранить" - одинаково глупо.
Slava_Rossii
Проба положительная - давай досвиданья. Справедливость должна быть.
silakovas@icloud.com
Автору спасибо за правду.
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