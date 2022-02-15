Прелести древности за безумные деньги: почему аренда в Петербурге стала золотой

автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/архив Поделиться Поделиться







Эксперты рассказали «Фонтанке», что дефицит жилья наблюдается во всех сегментах рынка: найти приличную квартиру, полностью обставленную, не требующую ремонта, недалеко от метро, с адекватными собственниками, и опередить других соискателей в городе на Неве трудно.

«Наш бюджет — 50–60 тысяч с коммуналкой. Хочется простого, но качественного ремонта, спокойные минималистские тона. Если найдется дешевле, хорошо, но просмотр объявлений в последние пару месяцев снизил наши ожидания... В основном арендодатели не запариваются с ремонтом жилья, даже в домах исторических. Оттого много гипрока и мало чего-то шикарного. К старым квартирам могут прилагаться старые трубы, вонючая вода и все прелести древности. Проверенные объявления — в основном от агентов, а снять с комиссией ниже 50 процентов почти нереально», — поделилась с «Фонтанкой» москвичка Ксения.



«Искали в декабре, потратили 2,5 месяца. В центре более-менее однушки — от 50. Все остальное — с сюрпризами или неадекватом по ремонту. Сняли за 45, 70 квадратов на Петроградке. Но пришлось очень повозиться. Рынок недвижимости поднялся за пару месяцев», — рассказывает в группе Flats for friends Анастасия.

Задевает ситуация и петербуржцев, которые по разным причинам ищут новое жилье.

«Папа в трудной ситуации, приехал на какое-то время жить в Петербург — пока не известно, на сколько. Так как денег нет совсем, искали самое дешевое. Оказалось, что вообще плохо себе представляли порядок цен — даже комнату дешевле, чем за 15, не снять, и это без коммунальных услуг еще. С квартирами еще хуже. Думали посмотреть за городом, чтобы все-таки не коммуналка, а там вообще не дешевле. Мы-то думали, что там будет хотя бы от 10 + ку, а там от 15 + ку. И вообще предложений не очень много. В итоге пришлось обращаться к родственникам за помощью», — рассказала «Фонтанке» петербурженка Алина.

Данные о том, что в Петербурге резко подогрелся интерес к аренде жилья, сообщили аналитики «Авито Недвижимость». По подсчетам сервиса, спрос в 2021 году вырос на 47% по сравнению с 2020 годом. Опрошенные редакцией эксперты в целом подтвердили эту тенденцию и рассказали, откуда у арендаторов взялся повышенный интерес.



Катерина Соболева, вице-президент Becar Asset Management:

— Объем спроса на аренду недвижимости в Петербурге почти сравнялся с показателями в Москве и продолжает расти дальше. Так что с ростом 47% мы согласны. Петербург — это второй по важности город в России. У нас много рабочих мест и всегда есть вакантные должности. Кроме того, большую роль играют уровень жизнь и качество продуктов. Город расположен неподалеку от Европы — у людей здесь больше возможностей. К тому же в последнее время человек может самостоятельно решать, в каком городе он хочет жить и работать, соответственно, спрос на жилье в целом растет.

В связи с отсутствием угрозы локдаунов и введения массовых прививок люди начали реализовать свои желания. Цены на аренду жилья сейчас пытаются выйти на уровень 2019 года, а собственники хотят получить потерянную выгоду. Поэтому в дефиците находятся квартиры стоимостью до 25 тысяч рублей в хорошем состоянии и с современной мебелью.

Сергей Козлов, директор отделения корпорации «Адвекс. Недвижимость» «Адвекс на Академической»:



— Да [согласен, что имел место серьезный рост спроса]. Но «Авито» лукавит, не пишет, с каким годом сравнивает. Если с 2020 годом, то тогда спрос упал из-за ограничений и дистанционного обучения студентов, которые массово разъехались по домам. Я бы, на глаз, оценил рост в 15–20% по сравнению с 2019 годом.

Основной рост спроса, как обычно, был в августе. Причины: отмена жестких ограничений по ковиду, очное обучение студентов, возвращение в город рабочей силы, сохранение частично режима удаленной работы. За 2020–2021-й на рынке появилось много студий с ремонтом в только что построенных домах, по цене были чуть дороже комнат в центре Петербурга.

Рост цен связан с увеличением стоимости квартир (самые дешевые студии в Девяткино и Кудрово выросли на 50%), увеличением спроса и ограниченным количеством качественных вариантов (куда можно заехать и жить, в хорошем состоянии, полностью оборудованных и не требующих ремонта).

Рост будет продолжаться. В качестве ориентира всегда сравнивают стоимость аренды и ежемесячного платежа по ипотеке. Например, студию в самом отдаленном ЖК на Комендантском можно снять за 19 000 рублей, а чтобы купить такую квартиру с первоначальным минимальным взносом 20%, даже при сроке кредита 30 лет, придется ежемесячно платить 35 000 рублей. И этот платеж в ближайшее время только увеличится из-за поднятия ставки по ипотеке.



Дефицит жилья присутствует во всех сегментах рынка: найти приличную квартиру, полностью обставленную, не требующую ремонта, недалеко от метро, с адекватными собственниками, и опередить других соискателей бывает трудно. Хорошие квартиры сдаются с первого просмотра и обычно за 1–2 дня.

Алексей Попов, руководитель «Циан.Аналитика»:

— В целом данные мы подтверждаем. По итогам 2021 года потенциальный спрос — число просмотров объявлений на сайте cian.ru — на 44% выше, чем по итогам 2020 года. В 2020 году действовали более строгие ограничения, большое число сотрудников работало удаленно, занятия в университетах проводились дистанционно. Соответственно, спрос на аренду жилья был невысоким. Локальный пик спроса в 2020 году пришелся на начало нового учебно-делового сезона (конец лета — начало осени), но осенью заболеваемость снова начала расти, в результате чего вновь стали вводиться различные ограничения, и спрос на аренду жилья снизился.

В первом полугодии 2021 года причин для резкого увеличения спроса на аренду жилья не было. Скачок интереса произошел в конце лета. В сентябре в очном режиме начался новый учебный год почти во всех вузах (а часть студентов без прививок испытывали трудности с заселением в общежития). Многие работодатели стали активнее возвращать своих сотрудников в офисы и сворачивать возможности удаленной работы. Все это наложилось на информационный фон о рекордном росте цен на жилую недвижимости, а с 1 июля к тому же была фактически свернута льготная ипотека. Многие из тех, кто мог бы купить жилье, решили обратить свое внимание на рынок аренды.



В результате на резкое увеличение спроса арендодатели «ответили» повышением ставок аренды. Доступные лоты очень быстро уходили с рынка, что привело к увеличению средней цены в предложении. В ноябре рост средних ставок прекратился, а за счет увеличения объема предложения арендаторам стали доступны и лоты по относительно невысоким ценам. В настоящее время происходит коррекция: резко возросших ставок за счет пополнения рынка новыми лотами и снижения ажиотажного спроса — по итогам января в Санкт-Петербурге средняя ставка аренды 1-комнатной квартиры составляет 31,5 тыс. руб., «двушки» предлагаются в среднем за 49,4 тыс. руб. в месяц. Это на 1,3% и 4,4% ниже, чем месяц назад. В годовом выражении фиксируется существенный рост — на 28% и 24% соответственно. Сейчас на рынке нет дефицита предложения, количество доступных для аренды квартир на 20% больше, чем в сентябре 2021 года.

Елизавета Конвей, директор департамента жилой недвижимости Colliers International:

— Мы отмечаем следующие причины для этого роста. Во-первых, резкое сокращение предложения, что служит негласным тонусом для потребительской активности. Постоянная динамика повышения цены — это тоже является катализатором для тех, кто находится в стадии принятия решения. Помимо этого [сыграла роль] ипотечная ставка, которая в потенциале в 2021 году должна была вырасти, и это тоже подогревало интерес, особенно для ипотечных сделок. А как мы знаем, ипотечные сделки составляют большую часть на строящемся рынке.



Кроме того, пандемия, с одной стороны, достаточно подогрела рынок, с другой — как за счет общего ажиотажа, так и за счет сокращающегося предложения «подвымыла» банк земельных участков. И Петербург, наверное, впервые оказался в ситуации, когда рынок недвижимости как будто бы стал рынком не покупателя, а продавца. Предложений стало меньше, причем предложений интересных, вкусных. Высокая конкуренция всегда хорошо отражается на качестве продукта. Все это способствует активности на рынке. Цены на аренду жилой недвижимости в целом по городу тоже выросли. Сейчас хорошей альтернативой традиционному арендному жилью выступают апартаменты, у которых есть управляющая компания, современная отделка и перечень сервисов, которые арендатор может получить помимо квадратных метров и современных лобби.

Ирина Корбат, Илья Казаков, «Фонтанка»

