«Почтовые минёры» коллективно атакуют петербургские суды. Среди целей — Эрмитаж, СК и прокуратура

«Сегодня наши минеры разнообразны. Красногвардейский, Октябрьский районные суды Санкт-Петербурга тоже получили письма», — сообщают 15 февраля в объединённой пресс-службе судов.



Поклонник Константина Малофеева продублировал своё предупреждение для Невского райсуда. В тексте всё те же цели и строка «Hello, hello, hello, how low?» из Smells Like Teen Spirit (Nirvana) в качестве приветствия.



Второй «бомбист» больше тяготеет к электронной музыке. Его подпись Firestarter — вероятно, отсылка к синглу The Prodigy. Различные послания от него во вторник получили шесть судов. В списке: здания прокуратур, следственных комитетов города и области, снова суды, Роскомнадзор с Роспотребнадзором, банки, магазины сети «Магнит», мосты, отделения почты и Эрмитаж.