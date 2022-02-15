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«Почтовые минёры» коллективно атакуют петербургские суды. Среди целей — Эрмитаж, СК и прокуратура

В районных судах Петербурга продолжают разбирать корреспонденцию от анонимов, обещающих взрывы. От заседаний послания не отрывают.

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«Сегодня наши минеры разнообразны. Красногвардейский, Октябрьский районные суды Санкт-Петербурга тоже получили письма», — сообщают 15 февраля в объединённой пресс-службе судов.

Поклонник Константина Малофеева продублировал своё предупреждение для Невского райсуда. В тексте всё те же цели и строка «Hello, hello, hello, how low?» из Smells Like Teen Spirit (Nirvana) в качестве приветствия.

Второй «бомбист» больше тяготеет к электронной музыке. Его подпись Firestarter — вероятно, отсылка к синглу The Prodigy. Различные послания от него во вторник получили шесть судов. В списке: здания прокуратур, следственных комитетов города и области, снова суды, Роскомнадзор с Роспотребнадзором, банки, магазины сети «Магнит», мосты, отделения почты и Эрмитаж.

Как уточнили «Фонтанке» в объединённой пресс-службе, суды продолжают работу.

Эвакуационный «террор» в Петербурге начался в конце ноября 2019 года. Авторы забрасывали электронными письмами суды, школы, детские сады, торговые центры, аэропорт и метро. Обещали не прекращать, пока православный бизнесмен Константин Малофеев не вернёт 120 биткойнов, будто бы украденных с биржи криптовалюты WEX. Поток тревожных сообщений иссяк с началом пандемии, когда многие ушли на удалёнку, и проверки стали проходить без эвакуаций.

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Комментарии (3)

266159985
Та ни!!Рязански сахир ужо був!!То Аргентинска пудра))))Хай на вулице проветрются бо все равно бездельники))Зра проидат средсва налогоплательщикив!
fedorsmolov
Рязанский сахар?
Pilat
О как свидомые то активировались.
Видимо доехали до нового офиса во Львове.
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