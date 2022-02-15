Эрмитаж высадит сад по сюжетам своих произведений и расширит язык жестов искусствоведением

Государственный Эрмитаж 15 февраля анонсировал новую международную программу «Молодость. Музей на языке Z», которая рассчитана на публику в возрасте от 17 до 28 лет. Развивать ее планируется в сотрудничестве с Консульством Нидерландов в Петербурге, фондом «Эрмитаж XXI век» и выставочным центром «Эрмитаж Амстердам».
«Программа концентрируется вокруг уникальной Библиотеки современного искусства в Форуме Главного штаба, сочетая уютность пространства с широким доступом через трансляцию, — анонсировал директор Эрмитажа Михаил Пиотровский. — Участники, в том числе и обновлённый Молодежный консультативный совет, создадут проект «Сад», включающий в себя выставки, книги и настоящий ими придуманный сад».
В рамках проекта планируется развитие трех направлений: создание новых инклюзивных программ (в музее это объяснили вниманием поколения Z к проблемам доступной среды), развитие просветительского блока в формате лекций онлайн и оффлайн и создание сада, «в основу художественной, композиционной и ботанической составляющих» которого войдут сюжеты и мотивы произведений из коллекций Эрмитажа. Проект сада будет осуществлен на одной из открытых территорий музея совместно с СПбГУ.
Над тем, как «омолаживать» самопрезентацию музея, будет размышлять Молодежный консультативный совет, состоящий из российских студентов и молодых специалистов в возрасте от 17 до 28 лет. Проект рассчитан до октября 2022 года.
Среди тех мероприятий, что музей уже готов назвать, — разработка нового корпуса жестов «Десять эрмитажных слов», описывающих искусствоведческие термины (в настоящее время, комментируют в музее, «большинство искусствоведческих терминов не имеют одного общепринятого жеста и воспроизводятся с использованием дактилирования — описанием слов жестами по буквам», что затрудняет восприятие), выставка, посвященная образу собаки в экспонатах Государственного Эрмитажа (в рамках проекта будут созданы тифлокопии и тактильные объекты эрмитажных экспонатов, а также специальные мультимедийные сюжеты), а также блок лекций на тему «Искусство прорыва» — о направлениях и явлениях в искусстве, которые в своё время считались передовыми.