Эрмитаж высадит сад по сюжетам своих произведений и расширит язык жестов искусствоведением

Государственный Эрмитаж 15 февраля анонсировал новую международную программу «Молодость. Музей на языке Z», которая рассчитана на публику в возрасте от 17 до 28 лет. Развивать ее планируется в сотрудничестве с Консульством Нидерландов в Петербурге, фондом «Эрмитаж XXI век» и выставочным центром «Эрмитаж Амстердам».

«Программа концентрируется вокруг уникальной Библиотеки современного искусства в Форуме Главного штаба, сочетая уютность пространства с широким доступом через трансляцию, — анонсировал директор Эрмитажа Михаил Пиотровский. — Участники, в том числе и обновлённый Молодежный консультативный совет, создадут проект «Сад», включающий в себя выставки, книги и настоящий ими придуманный сад».



В рамках проекта планируется развитие трех направлений: создание новых инклюзивных программ (в музее это объяснили вниманием поколения Z к проблемам доступной среды), развитие просветительского блока в формате лекций онлайн и оффлайн и создание сада, «в основу художественной, композиционной и ботанической составляющих» которого войдут сюжеты и мотивы произведений из коллекций Эрмитажа. Проект сада будет осуществлен на одной из открытых территорий музея совместно с СПбГУ.



Сад. ПетерГейзельс. Фландрия, вторая половина XVII в. Фото: предоставлено Государственным Эрмитажем Цветы среди архитектуры. Абрахам Брейгель, Давид де Конинк. Фландрия, 1686 г. Фото: предоставлено Государственным Эрмитажем Поделиться Поделиться





