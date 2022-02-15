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Рубль укрепился к доллару и евро в надежде на стабилизацию геополитической обстановки

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Доллар и евро потеряли на бирже по рублю. Об укреплении российской валюты свидетельствуют данные торгов 15 февраля.

По данным на 12:29, курс доллара с закрытия предыдущих торгов упал на 1,78% или 1,36 рубля, до 75,42 рубля. Евро в то же время потерял 1,52% (1,32 рубля) и торгуется по 85,57 рубля.

На фоне этого растет российский рынок. Индекс Мосбиржи увеличился почти на 3,5% к завершению торгов 14 февраля, индекс РТС подскочил на 5,5%. Сильнее всего во вторник растут акции таких крупнейших российских компаний и банков, как Ozon (+6,71%), TCS Group (+6,26%), Yandex (+5,22%), Сбер (+5%), VK (+4,7%). В минусе находятся Polymetal (-1,68%) и Полюс (-0,9%).

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил американский телеканал CNN, что Владимир Путин готов к переговорам по ситуации с Украиной.

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Комментарии (1)

тов
Украинцы от границы
Отогнали русских.
Рубль сильно укрепился
Средь валют зулусских.
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