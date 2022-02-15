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«Омикрон» поглотил всю Россию. Последней сдалась Чукотка

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Штамм коронавируса «омикрон» выявлен в последнем российском регионе — на Чукотке. Об этом сообщила заместитель губернатора, начальник департамента здравоохранения Чукотского АО Надежда Ищенко.

«Генотипирование в ЦНИИ эпидемиологии выявило «омикрон», сиквенс ещё в работе. Ждём официально от Роспотребнадзора данные», — цитирует чукотского чиновника 15 февраля РИА Новости.

Ранее выявление штамма «омикрон» на своей территории уже подтвердили все остальные регионы России. Чукотский АО стал последним субъектом, куда сумел проникнуть этот вид инфекции.

«Фонтанка» писала, что по мнению экспертов Роспотребнадзора, для остановки подъёма заболеваемости коронавирусом в России нужен коллективный иммунитет к «омикрону» в 90 %.

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Комментарии (3)

zlopopik
Все больше напоминает старые добрые эпидемии гриппа.
VKuser199962806
"«Омикрон» поглотил всю Россию"( с)
сколько платит Глицбург за такие заголовки?
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