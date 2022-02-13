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В Роспотребнадзоре назвали условия для остановки распространения «омикрона». Речь — о 90%

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Замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что для остановки подъема заболеваемости коронавирусом в России нужен коллективный иммунитет к «омикрону» в 90%. В настоящий момент этот показатель не достигнут, сообщил Горелов в эфире телеканала «Россия 1» в воскресенье, 13 февраля.

По словам эксперта, доля «омикрон»-штамма среди выявленных случаев заражения COVID-19 в России сейчас достигает 70%.

Ранее «Фонтанка» писала, что по данным федерального оперативного штаба, по России коллективный иммунитет за неделю снизился с 64,1 до 61,9%.

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Комментарии (13)

jump
Жириновский 8 раз вакцинирован и что с ним? Врал нам чтоли?
Alex000
Когда дойдёт до 146%, разбудите.
vader
Опять у них люди виноваты в том, что болеют. Опять показатели недостаточные. Государство как корпорация, блин.
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