В Роспотребнадзоре назвали условия для остановки распространения «омикрона». Речь — о 90%

Замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что для остановки подъема заболеваемости коронавирусом в России нужен коллективный иммунитет к «омикрону» в 90%. В настоящий момент этот показатель не достигнут, сообщил Горелов в эфире телеканала «Россия 1» в воскресенье, 13 февраля.



По словам эксперта, доля «омикрон»-штамма среди выявленных случаев заражения COVID-19 в России сейчас достигает 70%.



Ранее «Фонтанка» писала, что по данным федерального оперативного штаба, по России коллективный иммунитет за неделю снизился с 64,1 до 61,9%.

