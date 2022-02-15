FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
0°C/Завтра: 0
76.58р86.85р
СРОЧНО

В СПб смягчат ковидные ограничения

Олимпиада-22Что делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDПодарки к праздникамОбраз жизниQR-код: что, где, когда, зачемОбразованиеПромышленный Петербург

Ремонт трубы на Захаржевской улице в Пушкине завершили раньше срока

0
Печать

Ремонт трубы на Захаржевской улице, 8, в Пушкине завершили на 2,5 часа раньше планируемого времени. К 2:30 ночи местным жителям вернули тепло.

Как уточнили в пресс-службе ГУП «ТЭК» 15 февраля, если в доме до сих пор холодные батареи, стоит обратиться в управляющую компанию.

Накануне, 14 февраля, читатель «Фонтанки» сообщил, что около строения № 7 на Захаржевской улице над зарытой трубой появилось облако пара. Температура воздуха в квартире заметно опустилась. Позже к месту аварии прибыли теплоэнергетики. Они приступили к ремонтным работам и обещали вернуть тепло максимум к утру сегодняшнего дня.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний