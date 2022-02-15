Ремонт трубы на Захаржевской улице в Пушкине завершили раньше срока

Ремонт трубы на Захаржевской улице, 8, в Пушкине завершили на 2,5 часа раньше планируемого времени. К 2:30 ночи местным жителям вернули тепло.



Как уточнили в пресс-службе ГУП «ТЭК» 15 февраля, если в доме до сих пор холодные батареи, стоит обратиться в управляющую компанию.



Накануне, 14 февраля, читатель «Фонтанки» сообщил, что около строения № 7 на Захаржевской улице над зарытой трубой появилось облако пара. Температура воздуха в квартире заметно опустилась. Позже к месту аварии прибыли теплоэнергетики. Они приступили к ремонтным работам и обещали вернуть тепло максимум к утру сегодняшнего дня.

