Ремонт трубы в Пушкине оставил без отопления местных жителей. Мерзнуть в квартирах придется до утра

Как рассказал в понедельник читатель «Фонтанки» Владислав, вблизи строения № 7 на указанной улице над зарытой трубой появилось облако дыма. Вчера, добавил он, ремонт проводили на том же месте: казалось, починили.



В пресс-службе ГУП ТЭК сообщили, что теплоэнергетики прибыли к месту аварии на Захаржевской, 8, в 13:00. Ранее специалисты заменили у дома 3 более 21 метра изношенной сети.



«Для повышения надежности 76 жилых домов, семи детских учреждений, трех школ и 11 лечебных учреждений специалистами было принято решение заменить еще один отрезок слабого трубопровода. К ремонту 14 февраля приступили с учетом потепления. Его ведут с сохранением горячего водоснабжения», — отметили там.

