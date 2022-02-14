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Ремонт трубы в Пушкине оставил без отопления местных жителей. Мерзнуть в квартирах придется до утра

Приблизительно в полдень 14 февраля житель дома на Захаржевской улице в Пушкине почувствовал, что температура воздуха в квартире начала постепенно опускаться. Дотронувшись до батареи, он подтвердил мрачную догадку — радиатор ответил ему холодком.

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Как рассказал в понедельник читатель «Фонтанки» Владислав, вблизи строения № 7 на указанной улице над зарытой трубой появилось облако дыма. Вчера, добавил он, ремонт проводили на том же месте: казалось, починили.

В пресс-службе ГУП ТЭК сообщили, что теплоэнергетики прибыли к месту аварии на Захаржевской, 8, в 13:00. Ранее специалисты заменили у дома 3 более 21 метра изношенной сети.

«Для повышения надежности 76 жилых домов, семи детских учреждений, трех школ и 11 лечебных учреждений специалистами было принято решение заменить еще один отрезок слабого трубопровода. К ремонту 14 февраля приступили с учетом потепления. Его ведут с сохранением горячего водоснабжения», — отметили там.

Вернуть тепло жителям пообещали максимум к утру вторника, 15 февраля. Бригада, добавили в пресс-службе, постарается справиться как можно скорее.

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Комментарии (3)

274240320
"над зарытой трубой появилось облако дыма"..... Читайте, что вы пишите! позор, а не текст!
VKuser1115940
Плюс один на улице. Главное, чтобы горячая вода была.
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