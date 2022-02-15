Турагенты не рекомендуют россиянам ездить в Таиланд. Местные тесты выявляют COVID-19 у каждого пятого

Российских туристов предупредили о риске получить положительный тест на COVID-19 в Таиланде.
«Турагенты не рекомендуют клиентам ездить туда из-за значительно более высокого, чем в других странах, риска получить положительный тест на COVID-19 по прилете», — сообщает 15 февраля «Коммерсантъ» со ссылкой на игроков рынка.
Власти королевства в Юго-Восточной Азии требуют от путешественников сделать тест для поездок по стране. При положительном результате туристу придется провести карантин в отеле за свой счет. В таких случаях расходы могут доходить до 200 тысяч рублей.
В ассоциации туроператоров указывают, что с 1 по 10 февраля в рамках тестирования коронавирус выявили у 18,72% российских туристов. При этом в других странах этот процент остается незначительным.
Россиянам рекомендуют рассмотреть в качестве направления для туризма более лояльные страны, среди которых Турция, Египет, ОАЭ, Доминиканская Республика и Куба.
9 ноября прошлого года Россия возобновила регулярное авиасообщение с Таиландом. Осенью 2021-го королевство существенно упростило правила въезда для туристов.