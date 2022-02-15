Турагенты не рекомендуют россиянам ездить в Таиланд. Местные тесты выявляют COVID-19 у каждого пятого

Российских туристов предупредили о риске получить положительный тест на COVID-19 в Таиланде.



«Турагенты не рекомендуют клиентам ездить туда из-за значительно более высокого, чем в других странах, риска получить положительный тест на COVID-19 по прилете», — сообщает 15 февраля «Коммерсантъ» со ссылкой на игроков рынка.



Власти королевства в Юго-Восточной Азии требуют от путешественников сделать тест для поездок по стране. При положительном результате туристу придется провести карантин в отеле за свой счет. В таких случаях расходы могут доходить до 200 тысяч рублей.

