FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
0°C/Завтра: 0
76.58р86.85р
СРОЧНО

В СПб смягчат ковидные ограничения

Олимпиада-22Что делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDПодарки к праздникамОбраз жизниQR-код: что, где, когда, зачемОбразованиеПромышленный Петербург

Турагенты не рекомендуют россиянам ездить в Таиланд. Местные тесты выявляют COVID-19 у каждого пятого

0
Печать

Российских туристов предупредили о риске получить положительный тест на COVID-19 в Таиланде.

«Турагенты не рекомендуют клиентам ездить туда из-за значительно более высокого, чем в других странах, риска получить положительный тест на COVID-19 по прилете», — сообщает 15 февраля «Коммерсантъ» со ссылкой на игроков рынка.

Власти королевства в Юго-Восточной Азии требуют от путешественников сделать тест для поездок по стране. При положительном результате туристу придется провести карантин в отеле за свой счет. В таких случаях расходы могут доходить до 200 тысяч рублей.

В ассоциации туроператоров указывают, что с 1 по 10 февраля в рамках тестирования коронавирус выявили у 18,72% российских туристов. При этом в других странах этот процент остается незначительным.

Россиянам рекомендуют рассмотреть в качестве направления для туризма более лояльные страны, среди которых Турция, Египет, ОАЭ, Доминиканская Республика и Куба.

9 ноября прошлого года Россия возобновила регулярное авиасообщение с Таиландом. Осенью 2021-го королевство существенно упростило правила въезда для туристов.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний